¿Qué dicen y cuáles son sus significados de cara a su revancha vs Chris Eubank Jr?

Enrique Salazar
8
CONOR BENN reaviva su rivalidad con Chris Eubank Jr OTRA VEZ el 15 de noviembre.

En la pelea anterior, los hijos de Eubank Jr ganaron una pelea emocionante en el Tottenham Stadium, 35 años después de que Chris Sr y Nigel, de su padre, pelearan por primera vez.

Conor Benn está cubierto de tatuajesCrédito: PA
Benn ha explicado el significado de su tatuaje en el cuello.Crédito: twitter/@5livesport
El nombre de su hijo, Eli Clay, está tatuado junto a su oreja.Crédito: Richard Pelham / The Sun
Benn tiene su apodo ‘El Destructor’ escrito en su espaldaCrédito: Instagram / @conorbennofficial
Benn también tiene un águila en el cuello.Crédito: Instagram / @conorbennofficial

Antes de su primer enfrentamiento en abril de 2025, Benn habló sobre los significados detrás de sus tatuajes y cómo el miedo alimenta su determinación de ganar.

Explicó: “Tengo tatuado en el cuello ‘El miedo es una mentira’. Para mí el miedo es una mentira. Quiero decir, el miedo es una ilusión. Puedes temer algo que ni siquiera sucede”.

“¿Cómo puedes darle algo de poder o temer algo que ni siquiera ha sucedido todavía?

“Sólo existe en tu cabeza, y nueve de cada diez veces no sucede de todos modos”.

Esa creencia, dijo Benn, fue lo que lo impulsó en cada sesión de entrenamiento. “El miedo a perder es la razón por la que entreno tan duro.

“Me encanta ganar, no me malinterpretes, pero probablemente temo perder un poco más”.

“Entreno por miedo, de verdad.

“No creo que pueda soportar perder. Lo temo tanto que me asusto, y por eso entreno tan duro.

“Si el miedo es lo que me saca de la cama a las 5 de la mañana, lo haré dos veces los domingos si es necesario.

“Todo lo que puedo hacer es todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que no me derroten.

El luchador nacido en Londres tiene el logo de su propia marca en el torso: ‘CB’Crédito: Instagram / @conorbennofficial
Benn tiene un tatuaje en su bíceps que dice “de tal padre, tal hijo”
Conor Benn y su padre NigelCrédito: Getty

“Cuando subo al ring, Conor Benn no me vence. Si el otro hombre me vence, ni siquiera puedo decir lo suficiente: no puedo vencerme a mí mismo”.

Benn lleva su historia en la piel y tiene su apodo de ‘El Destructor’ tatuado en los hombros.

Tiene las palabras “Teme a Dios” en el estómago y una gran cruz en el pecho.

También lleva las iniciales “CB” para representar su marca y un conmovedor homenaje a su hijo, Eli Clay, tatuado cerca de su oreja.

Benn dijo: “Ahora tengo el nombre de mi hijo tatuado en un costado de mi cara para que nunca esté lejos de mí.

“Tuve que llamar a mi mamá y pedir permiso para eso porque siempre le prometí que nunca me tocaría uno en la cara.

“Nunca me pasé por encima de la ceja ni hice un Mike Tyson”.

Y en un guiño a su héroe y padre Nigel, Conor tiene las palabras “de tal palo, tal hijo” escritas en su bíceps.

Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2 – toda la información

¡ES HORA de la segunda ronda de la disputa familiar de esta generación!

Chris Eubank Jr y Conor Benn vuelven a enfrentarse golpe por golpe mientras ambos rivales buscan enorgullecer a sus padres.

La revancha de gran éxito se llevará a cabo en el estadio Tottenham Hotspur con capacidad para 62.000 espectadores el sábado 15 de noviembre.

Eubank Jr superó por poco a su acérrimo enemigo después de 12 asaltos brutales en abril para asegurarse el derecho a fanfarronear en lo que sin duda fue un contendiente a la Pelea del Año.

Y las dos superestrellas británicas bailarán una vez más mientras Eubank Jr pretende hacer el doblete mientras Benn busca venganza después de sufrir la primera derrota en su carrera.

