¿Qué dicen y cuáles son sus significados de cara a su revancha vs Chris Eubank Jr?

CONOR BENN reaviva su rivalidad con Chris Eubank Jr OTRA VEZ el 15 de noviembre.

En la pelea anterior, los hijos de Eubank Jr ganaron una pelea emocionante en el Tottenham Stadium, 35 años después de que Chris Sr y Nigel, de su padre, pelearan por primera vez.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Antes de su primer enfrentamiento en abril de 2025, Benn habló sobre los significados detrás de sus tatuajes y cómo el miedo alimenta su determinación de ganar.

Explicó: “Tengo tatuado en el cuello ‘El miedo es una mentira’. Para mí el miedo es una mentira. Quiero decir, el miedo es una ilusión. Puedes temer algo que ni siquiera sucede”.

“¿Cómo puedes darle algo de poder o temer algo que ni siquiera ha sucedido todavía?

“Sólo existe en tu cabeza, y nueve de cada diez veces no sucede de todos modos”.

Gran Ben Conor Benn revela que Chris Eubank Sr. tomado de la mano junto a la cama del hospital LUCHA SILENCIOSA Hearn SE NIEGA a hablar en la conferencia de prensa de Eubank Jr v Benn y en su lugar toca una canción de Navidad

Esa creencia, dijo Benn, fue lo que lo impulsó en cada sesión de entrenamiento. “El miedo a perder es la razón por la que entreno tan duro.

“Me encanta ganar, no me malinterpretes, pero probablemente temo perder un poco más”.

“Entreno por miedo, de verdad.

“No creo que pueda soportar perder. Lo temo tanto que me asusto, y por eso entreno tan duro.

“Si el miedo es lo que me saca de la cama a las 5 de la mañana, lo haré dos veces los domingos si es necesario.

“Todo lo que puedo hacer es todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que no me derroten.

“Cuando subo al ring, Conor Benn no me vence. Si el otro hombre me vence, ni siquiera puedo decir lo suficiente: no puedo vencerme a mí mismo”.

Benn lleva su historia en la piel y tiene su apodo de ‘El Destructor’ tatuado en los hombros.

Tiene las palabras “Teme a Dios” en el estómago y una gran cruz en el pecho.

También lleva las iniciales “CB” para representar su marca y un conmovedor homenaje a su hijo, Eli Clay, tatuado cerca de su oreja.

Benn dijo: “Ahora tengo el nombre de mi hijo tatuado en un costado de mi cara para que nunca esté lejos de mí.

“Tuve que llamar a mi mamá y pedir permiso para eso porque siempre le prometí que nunca me tocaría uno en la cara.

GIRO DE FEUD TURBOSO El hermano de Adam Peaty arrestado por amenazas de despedida de soltero enviadas a un atleta olímpico HORROR DE CHOCOLATE Los compradores de Tesco critican el precio “repugnante” de las latas Quality Street de 750 g

“Nunca me pasé por encima de la ceja ni hice un Mike Tyson”.

Y en un guiño a su héroe y padre Nigel, Conor tiene las palabras “de tal palo, tal hijo” escritas en su bíceps.