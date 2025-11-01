¿Qué está en juego para Shohei Ohtani, Dodgers en el Juego 7 de la Serie Mundial?

Una vez más, los planetas se han alineado para Shohei Ohtani.

Los elementos están listos para otro final culminante del último capítulo de esta vida real. mangay es posible que el béisbol nunca vuelva a ser el mismo después de esto.

Serie Mundial.

Juego 7.

Ohtani será el lanzador abridor de los Dodgers y bateador designado.

Este es su momento.

Domina a los Toronto Blue Jays el sábado por la noche en el Rogers Center, y es para el béisbol lo que Michael Jordan es para el baloncesto, lo que Tom Brady es para el fútbol americano, lo que Wayne Gretzky es para el hockey.

Con ocho jonrones, ya empató el récord de Corey Seager de mayor cantidad de jonrones por parte de un jugador de los Dodgers en una sola postemporada.

Ohtani ahora tendrá la oportunidad de conseguir su tercera victoria de estos playoffs, en un juego para hacerse con la Serie Mundial.

Desde negarle a los Dodgers firmar con los Nippon-Ham Fighters después de la escuela secundaria hasta negarle nuevamente a los Dodgers firmar con los Angelinos cuando se mudó a las ligas mayores, todo lo que Ohtani ha hecho en los últimos 12 años lo ha preparado para este juego.

Ahora, si puede ganarlo y tal vez conectar un jonrón una o dos veces.

Los Dodgers están planeando desplegar a Ohtani como abridor no porque estén decididos a construir su legado sino porque hacerlo representa su ruta más probable hacia la victoria.

Ohtani lanzará con tres días de descanso, pero lanzarlo en relevo presentaría problemas logísticos.

Según las reglas actuales del béisbol, si lanza en relevo y es retirado del juego como lanzador, también tendría que ser eliminado como bateador designado. Eso lo obligaría a jugar en los jardines o quedar fuera del juego por completo.

Ohtani podría cerrar, pero, digamos, le llega el turno de batear mientras se calienta para lanzar. Un funcionario de la liga dijo que las reglas del reloj de lanzamiento aún se aplicarían, lo que significa que Ohtani tendría que correr desde el bullpen hasta la caja de bateo en 15 o 18 segundos, dependiendo de si hay hombres en base.

Sólo como titular podría Ohtani permanecer en el juego como bateador designado después de ser eliminado como lanzador.

Considerando que Ohtani lanzó el martes en el Juego 4 y considerando que nunca lanzó con tres días de descanso para los Dodgers, el manager Dave Roberts minimizó lo que se debería esperar de él.

El jugador bidireccional de los Dodgers, Shohei Ohtani, se prepara antes del Juego 6 de la Serie Mundial en el Rogers Center el viernes por la noche. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

“Con Shohei, podrían ser dos entradas”, dijo Roberts. “Pero podrían ser cuatro entradas”.

¿Qué tal cinco?

En ese escenario, Tyler Glasnow y Blake Snell probablemente podrían combinarse para lanzar las últimas cuatro entradas por sí solos. Roberts se salvaría de tener que recurrir a Sasaki, un titular reconvertido que estuvo extremadamente inestable en el Juego 6.

El incentivo para Ohtani para lanzar más entradas fue mayor después del viernes por la noche, cuando Sasaki no pudo completar la novena entrada y obligó a Glasnow a entrar en el juego. La aparición de tres lanzamientos y el calentamiento que la precedió probablemente descartaron que Glasnow lanzara, digamos, cuatro entradas.

Sasaki dijo que estaría listo para el Juego 7.

“Creo que mañana habrá una guerra total, así que haré todo lo posible para mantener a la oposición en los lugares que me han sido confiados”, dijo Sasaki en japonés.

Roberts dijo que sólo un lanzador no estaría disponible: Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó seis entradas en el Juego 6.

Por otra parte, Walker Buehler no era parte de los planes de los Dodgers para ganar la Serie Mundial el año pasado. Buehler registró los últimos tres outs.

Yamamoto tampoco era parte de los planes del equipo para su victoria de 18 entradas en el Juego 3. Yamamoto estaba a sólo dos días de lanzar un juego completo, pero de todos modos se ofreció como voluntario para calentar.

Bromeó diciendo que preferiría no volver a hacer algo así.

“Si me dicen ‘Ve’, iré, pero si es posible, me gustaría dar lo mejor de mí para animar”, dijo Yamamoto con una sonrisa traviesa.

Más tarde, al hablar de la intensa presión que los equipos enfrentarían en el Juego 7, Yamamoto volvió a sonreír y dijo: “Será difícil para los jugadores que jueguen”.

Ohtani jugará y tendrá mucho que ganar.

El universo ha conspirado para convertirlo nuevamente en héroe, tal como lo hizo en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023. Ohtani cerró para Japón el partido por el campeonato, que fue contra Estados Unidos.

El último bateador fue Mike Trout, a quien ponchó.

El turno al bate es el momento característico de la carrera de Ohtani. Eso podría cambiar el sábado por la noche.