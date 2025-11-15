Home Deportes ¿Qué pasa si dos equipos están empatados a puntos en la clasificación...

¿Qué pasa si dos equipos están empatados a puntos en la clasificación para el Mundial?

Faltan sólo unos meses para la Copa del Mundo, ¡y la clasificación para el torneo está llegando a su fin!

Thomas Tuchel e Inglaterra ya se han clasificado para el torneo, mientras que Escocia, Gales e Irlanda del Norte buscan unirse a los Tres Leones.

Conferencia de prensa de Inglaterra - Estadio de Wembley - Viernes 7 de noviembre
Inglaterra ya se ha clasificado para el torneo del próximo verano.Crédito: PA

El torneo se celebrará el próximo verano, ya que México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones conjuntos de la Copa del Mundo.

A falta de sólo dos rondas de clasificación europea, algunos de los grupos están más igualados que nunca.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte se mantienen a tres puntos de un lugar en la ronda de clasificación o en la cima de sus respectivos grupos.

deporte solar puede revelar lo que sucederá si dos equipos terminan empatados en la clasificación para la Copa del Mundo.

¿Qué pasa si dos equipos están empatados a puntos en la clasificación para el Mundial?

Si dos equipos están empatados a puntos en la clasificación para la Copa del Mundo, el siguiente factor decisivo será la diferencia de goles.

Los bandos se deciden en el siguiente orden:

  1. Puntos obtenidos
  2. Diferencia de goles
  3. Goles marcados
  4. Cara a cara
  5. Diferencia de goles resultante de los partidos de grupo entre los equipos
  6. Más goles marcados entre ambos equipos en partidos de la fase de grupos
  7. Sorteo del comité organizador de la Copa Mundial de la FIFA



