Faltan sólo unos meses para la Copa del Mundo, ¡y la clasificación para el torneo está llegando a su fin!
Thomas Tuchel e Inglaterra ya se han clasificado para el torneo, mientras que Escocia, Gales e Irlanda del Norte buscan unirse a los Tres Leones.
El torneo se celebrará el próximo verano, ya que México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones conjuntos de la Copa del Mundo.
A falta de sólo dos rondas de clasificación europea, algunos de los grupos están más igualados que nunca.
Escocia, Gales e Irlanda del Norte se mantienen a tres puntos de un lugar en la ronda de clasificación o en la cima de sus respectivos grupos.
deporte solar puede revelar lo que sucederá si dos equipos terminan empatados en la clasificación para la Copa del Mundo.
TOCA Y VAYA
Inglaterra convoca a dos estrellas después de que Anthony Gordon y Nick Pope se retiraran del equipo
HOMBRE INVISIBLE
Revelada la brutal explosión de Amorim en Ugarte frente a sus compañeros del Man Utd
¿Qué pasa si dos equipos están empatados a puntos en la clasificación para el Mundial?
Si dos equipos están empatados a puntos en la clasificación para la Copa del Mundo, el siguiente factor decisivo será la diferencia de goles.
Los bandos se deciden en el siguiente orden:
- Puntos obtenidos
- Diferencia de goles
- Goles marcados
- Cara a cara
- Diferencia de goles resultante de los partidos de grupo entre los equipos
- Más goles marcados entre ambos equipos en partidos de la fase de grupos
- Sorteo del comité organizador de la Copa Mundial de la FIFA