¿Qué pasa si dos pilotos terminan la temporada con los mismos puntos?

EL campeonato de F1 de 2025 se acerca a un final dramático: ¡con dos pilotos del mismo equipo luchando por el título!

La pareja de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, han destacado durante la temporada 2025 en la F1.

El piloto australiano Piastri había liderado el campeonato de pilotos durante un largo tramo de la temporada, pero Lando Norris le ha arrebatado el liderato.

Sin embargo, el cuatro veces campeón Max Verstappen se está acercando a los dos líderes, amenazando con ganar un quinto campeonato consecutivo ante las narices del dúo McLaren.

El piloto holandés lo sabe todo sobre finales tensos, ya que ganó el Campeonato de Pilotos de 2021 sobre Lewis Hamilton en la última vuelta de la última carrera de la temporada.

deporte solar tiene todo lo que necesitas saber antes de la dramática conclusión de la temporada 2025.

¿Qué pasa si dos pilotos de F1 terminan en los mismos puntos?

Si dos pilotos terminaran con los mismos puntos, el campeonato se decidiría en función de quién obtuviera más victorias.

Si ambas unidades tuvieran la misma cantidad de victorias, entonces se decidiría qué piloto tiene la mayor cantidad de segundos puestos.

Si ambos tuvieran lo mismo, pasaría al tercer puesto, y así sucesivamente, hasta que alguno de los pilotos tenga más que el otro.

En el Campeonato Mundial de Pilotos de 2007, Lewis Hamilton venció a Fernando Alonso y se quedó con el segundo puesto, a pesar de que ambos pilotos sumaron 109 puntos y cuatro victorias.

Hamilton había terminado segundo cinco veces, mientras que Alonso sólo había terminado segundo cuatro veces.

Permutaciones del Campeonato de Pilotos de F1 2025

Antes del Gran Premio de Brasil, sólo tres pilotos pueden ganar el campeonato.

Esos tres son la pareja de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, así como el actual campeón Max Verstappen.

Norris aventaja a Piastri por un punto, pero Max Verstappen está a 36 puntos del líder Norris.

La clasificación de los tres primeros queda de la siguiente manera: