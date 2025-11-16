¿Quién es el delantero de la República de Irlanda Troy Parrott?

TROY PARROTT anotó un brillante hat-trick en la crucial victoria de la República de Irlanda por 3-2 sobre Hungría.

El delantero estaba llorando durante el tiempo completo cuando anotó un dramático gol de la victoria en el minuto 96 para mantener vivas las esperanzas de su país de clasificarse para la Copa Mundial del próximo verano.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

SunSport te ofrece toda la información sobre el héroe irlandés y el equipo de la Premier League en el que ascendió.

¿Quién es Troy Parrott?

Parrott nació en Dublín, Irlanda, el 4 de febrero de 2002.

Comenzó su carrera en el equipo local Belvedere antes de mudarse a Inglaterra para unirse al Tottenham Hotspur en julio de 2017.

Parrott era muy apreciado a una edad tan temprana, ya que fue calificado como el mejor prospecto de Irlanda desde Robbie Keane y el próximo Harry Kane en los Spurs.

CIUDAD DE TROYA Parrott logra un hat-trick en el último suspiro mientras Irlanda logra un milagro contra Hungría DEMASIADO LEJOS Roy Keane critica la celebración de Irlanda del ganador de Lituania y dice “supéralo”

Pero eso nunca sucedió realmente en el norte de Londres para el irlandés, ya que solo jugó cuatro apariciones con la selección absoluta.

Durante su etapa en los Spurs, realizó numerosas cesiones a equipos de menor nivel en la pirámide inglesa.

Parrott hizo cambios temporales a Millwall, Ipswich, MK Dons y Preston.

La mejor temporada goleadora del delantero en Inglaterra se produjo durante su etapa en el MK, donde marcó 10 goles y ayudó al club a llegar a los play-offs de la League One.

Después de cuatro cesiones en Inglaterra, Parrott se fue al extranjero para unirse al club holandés Excelsior Rotterdam para la temporada 2023/24.

El irlandés marcó la friolera de 17 goles para los Kralingers, pero no pudo salvarlos del descenso.

La impresionante forma goleadora de Parrott en Holanda llamó la atención del AZ Alkmaar de la Eredivisie.

AZ contrató al delantero de los Spurs con un contrato permanente por una tarifa de £ 6,7 millones el 13 de julio de 2024 y firmó un contrato a largo plazo con el equipo holandés.

Ha tenido un comienzo brillante en el AZ, anotando 33 goles en 61 apariciones y fue nombrado Jugador del Mes de la Eredivisie en diciembre de 2024.

carrera internacional

Parrott hizo su debut absoluto con la selección nacional de la República de Irlanda en su victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda en noviembre de 2019.

El graduado de la academia de los Spurs anotó sus primeros goles internacionales dos años después, anotando en la victoria por 4-1 contra Andorra, donde anotó dos veces.

En noviembre de 2025, Parrott fue noticia cuando anotó un hat-trick en el último suspiro en un partido que debía ganar contra Hungría para reservar el lugar de la República de Irlanda en los play-offs de la Copa del Mundo.

Mantuvo vivo el sueño de su país prácticamente con el último tiro del partido mientras Los Chicos de Verde buscaban llegar a la final por primera vez desde 2002.

La vida fuera de la cancha

Parrott es el hijo mediano de cinco años y creció en Dublín.

En su juventud, su madre Jennifer dijo: “Siempre fue tranquilo. Siempre le encantó el fútbol. La zona de la que venimos es una zona desfavorecida del centro de la ciudad.

“El fútbol lo mantuvo disciplinado y le evitó meterse en problemas.

“Este es su sueño y este es su momento. Realmente no tuvo la oportunidad de ser titular en muchos partidos para Irlanda. Estaba esperando su oportunidad y está buscando conseguirla”.

Parrott también anotó fuera del campo ya que mantiene una relación de largo plazo con Lauren Bowry.

A menudo se la ve apoyando a Troy en partidos de fútbol mientras él juega para su país y a nivel de clubes en los Países Bajos.

CIUDAD DEL TERROR Nuestra alguna vez orgullosa ciudad está asediada por matones enmascarados con machetes; incluso los policías son objetivos CRUEL ORDÍA Me quedé cegado y mis amigos murieron por una tendencia peligrosa en un lugar de vacaciones británico

La abuela de Parrott, Josie, estaba muy orgullosa de él después de que anotó un hat-trick para mantener vivos los sueños de la República de Irlanda en la Copa del Mundo.

Ella dijo después del partido: “Sabía que lo iba a hacer. Sólo tuve un presentimiento. Se merece todo lo que recibió. Estoy muy orgullosa de él. Él sabe que lo amo muchísimo”.