¿Quién es Frazer Clarke y cuál es su récord en el boxeo?

FRAZER CLARKE ganó medallas para el equipo GB, trabajó como seguridad en primera fila y ahora tiene los ojos puestos en el título británico de peso pesado.

Clarke, de 34 años, ha experimentado un ascenso notable, ascendiendo entre los aficionados y ahora tiene una oportunidad de alcanzar la gloria contra Jeamie TKV en un cartel histórico el 29 de noviembre.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

¿Quién es Frazer Clarke?

Frazer Clarke es un boxeador de peso pesado de Staffordshire que recibe el sobrenombre de The Eraser o Big Fraze.

Comenzó a boxear a los 19 años y solía trabajar como seguridad de primera fila en eventos de boxeo.

Continuó haciendo esto hasta los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Después de 12 años apartado del boxeo británico amateur, Clarke ganó para el equipo GB en el peso súper pesado.

LISTO PARA RUMIR Frazer Clarke vs Jeamie TKV: fecha y hora, cómo verlo GRATIS y cartelera ¿TRABAJO LIGERO? Hearn revela el mayor problema que deja a AJ en ‘desventaja’ frente a Jake Paul

Llegó después de haber ganado la plata en el Campeonato de Europa de 2017 y el oro en los Juegos de la Commonwealth de 2018.

Clarke firmó con los promotores BOXXER en diciembre de 2021 e hizo su debut profesional contra Jake Darnell en febrero de 2022 ganando con un devastador nocaut en el primer asalto.

La pelea más conocida de Clarke fue un enfrentamiento de dos peleas con el ahora titular de la OMB, Fabio Wardley.

Su primer enfrentamiento terminó en empate, pero en la revancha en octubre de 2024, Clarke quedó noqueado y se rompió la mandíbula.

Aunque respondió en abril de 2025 venciendo a Ebenezer Tetteh con un controvertido paro en el primer asalto.

Clarke regresa al ring el 29 de noviembre de 2025 para pelear contra el hombre conocido como TKV y es el primer evento de boxeo transmitido por la BBC en 21 años.

¿Cuál es el récord de boxeo de Frazer Clarke?

El récord de boxeo profesional de Clarke es de nueve victorias, un empate y una derrota, con un porcentaje de victorias del 81 por ciento.

La única derrota de Clarke se produjo en la revancha contra Wardley en octubre de 2024.