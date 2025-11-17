¿Quién es la madre de Conor Benn, Caroline Jackson?

CAROLINE JACKSON es la madre del boxeador profesional Conor Benn y esposa del ex campeón mundial de dos pesos Nigel Benn.

Si bien mantiene un perfil público relativamente bajo, su papel en la familia Benn ha sido significativo.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

¿Cómo conoció Caroline Jackson a Nigel Benn?

Caroline conoció a Nigel en la fiesta de su cumpleaños número 21 en el club nocturno Stringfellow en Londres.

A pesar de la fama de Nigel y del séquito que lo rodeaba, Caroline destacó por ser una de las pocas personas que se le plantó cara.

Esta fuerza de carácter llamó la atención de Nigel y condujo a su relación.

Pero los primeros años de la relación de Caroline y Nigel no estuvieron exentos de dificultades.

BENN HA HECHO ESO Nigel Benn y Chris Eubank Sr en una amarga disputa en una conferencia de prensa CON A LA CIMA Benn es el nuevo rey del PPV del boxeo británico y podría ganar £ 100 millones después de la victoria de Eubank Jr

Propuesta y matrimonio

Después de un período de reflexión y crecimiento, Nigel le propuso matrimonio a Caroline en el ring de boxeo después de un combate en marzo de 1996.

Hizo la pregunta después de perder ante Thulani ‘Sugar Boy’ Malinga.

Nigel expresó su compromiso con Caroline, insistiendo en que sería su última pelea.

Se casaron el 4 de septiembre de 1996, pero no se han informado detalles de su boda.

Luchas de fertilidad y vida familiar.

Caroline y Nigel enfrentaron desafíos al formar una familia.

Se sometieron a un tratamiento de FIV, que inicialmente fracasó.

En un momento, Nigel la abandonó cuando ella no quedó embarazada.

Anteriormente habló sobre la infidelidad de Nigel y sus luchas con el compromiso.

En 1998, cuando tenía 26 años, Caroline le dijo al Mirror: “Me siento mal cuando pienso en la aventura de Nigel, incluso ahora. Puedo recordarlo como si fuera ayer.

“Vivíamos en Jersey y llevábamos meses intentando tener un bebé. Era un punto tan bajo en mi vida. Iba a someterme a un tratamiento de FIV y había fracasado.

Nigel grita mucho cuando no quiere hacer algo. Es impulsivo. Es como un gran estallido y luego se acaba.

Carolina Jackson,

“Esta noche se suponía que íbamos a salir juntos y yo estaba ansioso por hacerlo. Nigel me dijo en poco tiempo que quería salir solo.

“Lo que no sabía era que esta mujer que él conocía y con la que se había acostado antes lo había llamado y había quedado con él en un hotel.

“Pasó la noche con ella. Fue justo antes de Navidad. Me lo dijo tres meses después, justo antes de su pelea contra Sugar Boy Malinga.

“Me sentí muy mal. Durante años, sentí como si me hubiera dejado en un abrir y cerrar de ojos, pero me quedé con él porque sentí que me necesitaba. Yo era su amigo más cercano”.

La reconciliación y los niños.

Sin embargo, se reconciliaron y su perseverancia finalmente dio sus frutos.

Caroline y Nigel dieron la bienvenida a los gemelos, Conor y su hermana India, a su familia poco después de casarse el 28 de septiembre de 1996.

Conor se ha convertido en una estrella del boxeo británico, gracias a sus dos peleas con su acérrimo rival Chris Eubank Jr.

Más tarde, la pareja tuvo otro hijo, Harley, quien, al igual que su hermano mayor y su padre, se convirtió en boxeador profesional: se convirtió en profesional en 2017.

Nigel también tuvo cuatro hijos de su primer matrimonio: Sade, René, Dominic y Nigel.

Papel en la carrera de Nigel

A lo largo de la carrera boxística de Nigel, Caroline jugó un papel crucial.

A menudo, ella era la persona a la que sus gerentes y agentes recurrían cuando necesitaban que Nigel hiciera algo; era una de las pocas personas que podía comunicarse efectivamente con él.

Ella dijo: “Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Yo soy la única persona que lo enfrentó.

“Su agente y sus gerentes me llamaban y me pedían que le dijera lo que tenía que hacer.

“Nigel grita mucho cuando no quiere hacer algo. Es impulsivo. Es como un gran estallido y luego se acaba”.

relación actual

A partir de 2025, la relación de Caroline y Nigel parece estar sólida.

Nigel ha reconocido sus errores del pasado y ha tomado medidas para demostrar su compromiso con Caroline.

A pesar de ser parte de una familia de boxeadores de alto perfil, Caroline ha mantenido una vida relativamente privada.

Su atención parece estar en apoyar a su familia, incluido Conor en su carrera boxística.

CIUDAD DEL TERROR Nuestra alguna vez orgullosa ciudad está asediada por matones enmascarados con machetes; incluso los policías son objetivos CRUEL ORDÍA Me quedé cegado y mis amigos murieron por una tendencia peligrosa en un lugar de vacaciones británico

Si bien puede que ella no esté tan a la vista del público como su esposo o su hijo, su fuerza, resistencia y apoyo han sido fundamentales tanto en la carrera como en la vida personal de Nigel, así como en la crianza de Conor para que se convierta en el boxeador exitoso que es hoy.

Su historia es una de perseverancia a través de desafíos personales y familiares, que en última instancia contribuye al éxito y la estabilidad de una de las dinastías más famosas del boxeo.