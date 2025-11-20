¿Quién es Lucy Lyles, la novia de la estrella de Ashes, Harry Brook?

HARRY BROOK es una de las figuras más prometedoras del cricket inglés.

Aquí, echamos un vistazo a su novia Lucy Lyles.

¿Quién es la novia de Harry Brook, Lucy Lyles?

Lucy Lyles y Harry Brook han sido novios durante aproximadamente cinco años.

El 7 de octubre de 2025 anunciaron su compromiso a través de Instagram.

Lucy se graduó en la Universidad de Manchester con una licenciatura en administración y negocios.

Participa en obras de caridad en torno a la educación y la salud mental.

¿Quién es Harry Brook?

Harry Brook nació el 22 de febrero de 1999 y creció en Burnley.

Dejó la escuela Ilkley Grammar a los 14 años para obtener una beca en la escuela Sedbergh por su talento y potencial en el cricket.

El críquet siempre ha sido una gran parte de su vida y toda su familia está obsesionada con el críquet y considera el deporte como el “centro de la vida familiar”.

El abuelo, el padre y los tíos de Harry han jugado en su club local: Burley-in-Wharfedale CC.

Juega tanto a nivel nacional como internacional para Yorkshire y la selección nacional de Inglaterra.

Brook juega como bateador derecho en los tres formatos del juego.

Comenzó su carrera profesional en el críquet en 2017 cuando firmó con el Yorkshire County Cricket Club a la edad de 18 años.

Su debut internacional lo realizó el 26 de enero de 2022 en un partido contra las Indias Occidentales.

Su compromiso con Inglaterra y su selección es inmenso.

Sacrificó un contrato de £ 590.000 con Delhi Capitals en la Premier League india.

Dijo que ninguna cantidad de dinero podría disuadirlo de sus compromisos con Inglaterra.

Cuando se le preguntó si muchas cosas de un equipo T20 podrían llamar su atención, Harry respondió: “Definitivamente no en este momento. Solo quiero jugar al cricket para Inglaterra.

“Es mucho cricket. Estoy deseando que llegue. Me gustaría jugar todos los partidos”.

Brook podría ser excluido de la IPL el próximo año, por lo que estaría renunciando a más de £ 1 millón; es posible que no vuelva a ser elegible para la IPL hasta 2027.

Las nuevas reglas del torneo introducidas para este año dicen que cualquiera que se retire por cualquier motivo, que no sea una lesión, incurrirá en una suspensión de dos años. Pero Brook dijo: “Esas son las reglas, así que si me suspenden, juego limpio.

“Estoy comprometido a jugar para Inglaterra; si eso significa que la franquicia da un paso atrás, que así sea”.

Ahora es el vicecapitán del equipo de Inglaterra, reemplazando a Ollie Pope.

Harry tiene muchas historias de éxito en su carrera en el críquet, como ser parte del equipo de Inglaterra que ganó la Copa Mundial T20 2022, anotar un triple siglo (317) contra Pakistán, la puntuación individual más alta en ese partido e incluso convertirse en el bateador más rápido en alcanzar las 1000 carreras de prueba en términos de bolas enfrentadas durante la serie Ashes 2023.