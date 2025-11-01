‘¿Quién permitió esto?’ – Los fanáticos furiosos apagan instantáneamente el partido por el campeonato gracias al “horrible” choque de uniformes

Los fanáticos de FUMING apagaron instantáneamente el choque por el campeonato de West Brom contra Sheffield Wednesday debido a un choque de equipaciones “horrible”.

Los Baggies empataron sin goles y fueron abucheados en los Hawthorns contra el club del sótano de la liga.

A pesar de tener mejores oportunidades, West Brom no pudo encontrar el avance ya que el botín se repartió.

Pero muchos aficionados no vieron el final del partido porque ya se habían desconectado debido al choque de equipaciones.

Los Baggies vestían sus tradicionales camisas de rayas azules y blancas con pantalones cortos blancos y calcetines azules.

Los visitantes optaron por sus camisetas y calcetines morados, pero también vistieron pantalones cortos blancos.

Los fanáticos enfurecieron por el choque y muchos afirmaron que el juego no se podía ver mientras reaccionaban en las redes sociales.

Uno publicó: “Ver West Brom vs Sheff Wed y es un choque de uniformes horrible, no puedo decir quién es quién”.

Un segundo escribió: “¡¿Quién ha permitido este choque de uniformes en el partido del miércoles entre West Brom y Sheffield?! Ambos con pantalones cortos blancos”.

Un tercero comentó: “Tratando de determinar qué equipo es cuál entre West Brom y Sheff Wed”.

Un cuarto dijo: “Al ver al West Brom, ¿cómo les permitieron usar pantalones cortos del mismo color que el Sheffield Wednesday?”

Otro añadió: “Este choque entre West Brom y Sheff Wed Kit es diabólico”.

El punto deja a los Baggies en el décimo lugar del campeonato, ya que podrían perder terreno en los puestos de playoffs.

Para el miércoles, evitar la derrota les ha llevado a llevar su total de puntos a -5 tras su deducción por entrar en administración.

Los Owls necesitarán un milagro para permanecer en el campeonato, ya que están a 17 puntos del safety.