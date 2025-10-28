Rams adquieren al esquinero Roger McCreary en intercambio con Titans

Los Rams adquirieron en canje al cornerback Roger McCreary, se espera que el receptor estrella Puka Nacua regrese para el partido del domingo contra los New Orleans Saints y el receptor Tutu Atwell pasará al menos cuatro juegos en la reserva de lesionados.

Todos esos movimientos fueron anunciados por los Rams o discutidos por el entrenador Sean McVay el lunes cuando los Rams regresaron de una semana libre.

Con la fecha límite de cambios de la NFL acercándose la próxima semana, los Rams adquirieron a McCreary, de 25 años, y una selección condicional de sexta ronda de 2026 de los Tennessee Titans a cambio de una selección condicional de quinta ronda de 2026.

McCreary, una selección de segunda ronda de 2022 procedente de Auburn, tiene tres intercepciones en su carrera, incluida una esta temporada. Se espera que brinde profundidad a un grupo de esquineros que perdió a Ahkello Witherspoon a principios de temporada debido a una fractura de clavícula. Se esperaba que Witherspoon, que ha estado realizando algún trabajo individual, estuviera fuera de juego durante 12 semanas.

McVay dijo que el veterano Darious Williams también sufrió una lesión en el hombro en la victoria de los Rams el 19 de octubre sobre los Jacksonville Jaguars en Londres.

Entonces McCreary, quien está en el último año de su contrato de novato, podría fortalecer un grupo de posición que incluya a Cobie Durant y Emmanuel Forbes Jr. El profundo Quentin Lake ha jugado como esquinero de ranura y apoyador híbrido.

Los Rams jugaron contra McCreary y los Titans en la Semana 2.

“Estábamos buscando poder agregar algo de profundidad”, dijo McVay, según una transcripción de una videoconferencia con periodistas. “Era un tipo al que respetábamos por haber jugado contra él a principios de este año”.

Nacua no jugó contra los Jaguars debido a un esguince de tobillo que sufrió durante la victoria del 12 de octubre sobre los Baltimore Ravens.

El receptor abierto de los Rams, Puka Nacua, atrapa un pase contra los Baltimore Ravens el 12 de octubre. (Terrance Williams / Prensa Asociada)

McVay dijo que esperaba que Nacua practicara esta semana y jugara contra los Saints.

Nacua ocupa el cuarto lugar en la NFL con 616 yardas recibidas.

“Esperamos que regrese el miércoles y que juegue esta semana a menos que haya contratiempos”, dijo McVay.

Atwell, quien firmó un contrato de un año y $10 millones antes de esta temporada, jugó sólo 10 jugadas contra los Jaguars después de perderse contra los Ravens debido a una lesión en el tendón de la corva. Tiene cuatro recepciones para 164 yardas, incluido un touchdown de 88 yardas.

McVay dijo que también se espera que el tackle ofensivo Rob Havenstein regrese esta semana de una lesión en el tobillo que lo dejó fuera de juego durante tres juegos.

Los Rams tienen marca de 5-2 de cara a su partido contra los Saints (1-7) en el SoFi Stadium.