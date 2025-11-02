Rams vs.Saints: cómo mirar, hora de inicio y predicción

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Era diciembre de 2020 y los Rams estaban en medio de su tercera carrera hacia los playoffs en cuatro temporadas con el entrenador Sean McVay.

Su oponente: los New York Jets (0-13).

Aparentemente no había manera de que los desventurados Jets pudieran vencer a un equipo de Rams 9-4 en el SoFi Stadium.

Pero los Rams salieron airosos y perdieron, 23-20.

El domingo, los Rams dan la bienvenida a los aparentemente desventurados New Orleans Saints, que llegan con un récord de 1-7.

“No me importa lo que diga el expediente”, dijo McVay. “La cinta te cuenta una historia muy diferente… Si no estamos listos para partir, ciertamente nos sentiremos honrados”.

Compartir vía Cerrar opciones adicionales para compartir Gary Klein analiza qué esperar de los Rams el domingo cuando se enfrenten a los New Orleans Saints en el SoFi Stadium.

No espere una repetición de 2020.

Los Saints, bajo la dirección del entrenador de primer año Kellen Moore, enviarán al mariscal de campo novato Tyler Shough a su primera apertura contra una defensa de los Rams coordinada por Chris Shula que cuenta con los atacantes Jared Verse y Byron Young y los linieros Kobie Turner, Braden Fiske y Poona Ford.

Young ocupa el tercer lugar en la NFL con nueve capturas. El verso tiene cuatro.

El partido del domingo marca el debut del esquinero Roger McCreary en los Rams, quien fue adquirido en un intercambio con los Tennessee Titans.

El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, ha lanzado para 17 touchdowns, con sólo dos intercepciones. No le han interceptado un pase en cuatro partidos.

El receptor estrella Puka Nacua está de regreso después de perderse la victoria del 19 de octubre sobre los Jacksonville Jaguars en Londres debido a una lesión en el tobillo. El tackle derecho Rob Havenstein también regresará luego de estar fuera de juego durante tres juegos debido a una lesión en el tobillo.

El coordinador defensivo de los Saints, Brandon Staley, fue el coordinador defensivo de los Rams en 2020 antes de que los Chargers lo contrataran como su entrenador en jefe.