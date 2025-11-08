Rams vs.San Francisco 49ers: cómo verlo, hora de inicio y predicción

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

El entrenador de los Rams, Sean McVay, y el entrenador de los 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, se conocen entre sí (y conocen sus tendencias esquemáticas y de jugadas) mejor que quizás dos entrenadores cualesquiera en la NFL.

Los partidos cerrados entre los equipos son una constante.

Desde que se enfrentaron por primera vez en 2017, casi la mitad de sus 18 enfrentamientos se decidieron por tres puntos o menos, incluida la victoria de los 49ers en tiempo extra 26-23 el 2 de octubre en el SoFi Stadium.

Gary Klein analiza lo que necesita saber para el enfrentamiento del domingo entre los Rams y los 49ers de San Francisco en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Así que esperen otro partido que podría reducirse a la posesión final cuando los Rams jueguen contra los 49ers en un partido de la NFC Oeste en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

“Dos buenos equipos con dos buenos planteles que están familiarizados entre sí”, dijo el ala cerrada de los Rams, Tyler Higbee, al explicar la naturaleza reñida del enfrentamiento, “y luego se les incluye la parte de la rivalidad”.

McVay tiene marca de 7-11 contra Shanahan, su antiguo mentor, aunque los Rams habían ganado tres seguidos antes de la derrota de la Semana 5 que terminó cuando el apoyador estrella de los 49ers, Fred Warner, detuvo a Kyren Williams en una jugada de cuarta y uno en la yarda 11 de los 49ers.

El pateador de los Rams, Joshua Karty, falló un intento de gol de campo de 53 yardas y le bloquearon un intento de punto extra en la derrota.

Esta semana, los Rams tomaron medidas para mejorar sus problemas de la temporada con el juego de patadas al contratar al pateador novato Harrison Mevis y al veterano centro largo Jake McQuaide para el equipo de práctica. Ambos serán elevados a la lista y jugarán el domingo.

Mevis, de 23 años, acertó 89 de 106 intentos de gol de campo en Missouri, incluido uno de 61 yardas. En la United Football League la temporada pasada, acertó 20 de 21 intentos de tiro de campo.

Los 49ers no perdieron el tiempo en abordar sus propios problemas con el juego de patadas.

Después de una derrota en el inicio de la temporada que incluyó un gol de campo fallido y un tiro bloqueado, liberaron a Jake Moody y firmaron a Eddy Piñeiro.

Piñeiro ha acertado sus 19 intentos de tiro de campo y 14 de 15 puntos extra.