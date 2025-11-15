Rams vs.Seattle Seahawks: cómo verlo, hora de inicio, predicción

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Cooper Kupp jugó ocho temporadas para los Rams, destacando su desempeño en 2021, cuando fue el jugador ofensivo del año de la NFL y el jugador más valioso del Super Bowl LVI.

El domingo, los Rams jugarán contra Kupp por primera vez cuando los Seattle Seahawks visiten el SoFi Stadium para un partido que determinará el primer lugar de la NFC Oeste.

Kupp, cortado por los Rams en marzo pasado después de que no pudieron encontrar un socio comercial, es una pieza complementaria de la ofensiva de los Seahawks que cuenta con el mariscal de campo Sam Darnold y el receptor Jaxon Smith-Njigba, quien está en camino de romper el récord de la temporada de la NFL en yardas recibidas.

Gary Klein analiza el enfrentamiento del domingo entre los Rams y los Seattle Seahawks en el SoFi Stadium.

Pero Kupp, quien tiene 26 recepciones para 367 yardas y un touchdown, todavía está en la mente de los jugadores y entrenadores de los Rams.

“Me alegro de que se sienta bien y esté listo para rockear”, dijo el mariscal de campo Matthew Stafford. “Es un amigo mío de toda la vida. Obviamente, competiremos contra él este fin de semana, pero será bueno verlo”.

Kupp jugó “un papel fundamental” en la construcción de la cultura de los Rams, dijo el entrenador Sean McVay.

“Él modeló el camino”, dijo McVay, y agregó: “Ha elevado a mucha gente en este edificio”.

El receptor Puka Nacua se benefició de la tutela de Kupp.

“Seguro que es un sentimiento extraño”, dijo Nacua cuando se le preguntó cómo sería jugar contra Kupp por primera vez. “Sé que estoy emocionado de verlo”.

¿Está previsto un intercambio de camisetas después del partido?

“Honestamente, espero que no se lo quite porque si lo veo quitárselo para alguien más, podría golpear a alguien de nuestro equipo, respetuosamente”, dijo Nacua, riendo.