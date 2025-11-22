Rams vs.Tampa Bay Buccaneers: reloj, hora de inicio y predicción

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

La primera vez que el mariscal de campo Baker Mayfield jugó en el SoFi Stadium, fue titular para los Rams con sólo dos días de práctica.

El 6 de diciembre de 2022, los Rams reclamaron a Mayfield de los waivers de los Carolina Panthers para reemplazar al lesionado Matthew Stafford. Unos días después, llevó a los Rams a la victoria sobre los Raiders de Las Vegas en “Thursday Night Football”.

Esa actuación, uno de los cinco juegos que Mayfield comenzó para terminar esa histórica temporada de resaca del Super Bowl para los Rams, impulsó la entonces estancada carrera de Mayfield.

Gary Klein ofrece una vista previa del partido del domingo entre los Rams y los Tampa Bay Buccaneers en el SoFi Stadium.

En 2023, los Tampa Bay Buccaneers lo firmaron con un contrato de un año y los llevó a la ronda divisional de los playoffs de la NFC. En 2024, firmó un contrato de tres años que incluye 55 millones de dólares en garantías y podría valer hasta 100 millones de dólares, según Overthecap.com.

Y el domingo regresa al SoFi Stadium para enfrentar a un equipo de los Rams que tiene marca de 8-2 y se parece mucho a un contendiente al Super Bowl.

“No hay manera de endulzarlo… Fue fundamental en mi carrera y en mi viaje”, dijo Mayfield, hablando sobre su tiempo con los Rams, a los periodistas de Tampa Bay esta semana, y agregó: “Me ayudó a encontrar la diversión en el fútbol americano nuevamente… Fue fundamental en mi carrera, algo por lo que siempre estaré agradecido, y será divertido volver y ver algunas caras conocidas”.

Durante su breve paso por los Rams, Mayfield aportó “una chispa” y mostró “una resistencia mental bastante impresionante” para procesar y poner en práctica tanta información, dijo el entrenador de los Rams, Sean McVay.

“Una cosa es absorberlo, y otra totalmente diferente poder darle vida cuando el enemigo tiene voz”, dijo McVay. “Fue impresionante. Creo que cuando miras lo que ha hecho y quién es, creo que probablemente esté más a la altura de lo que esperamos de Baker que el valor atípico cuando miras la totalidad de todo lo que ha hecho”.

Mayfield, de 30 años, ha lanzado para 17 touchdowns, con tres intercepciones esta temporada para los Buccaneers (6-4), quienes lideran la NFC Sur.

El juego enfrenta a Mayfield, la primera selección del draft de 2018, contra el mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, la primera selección de 2009.

“Su capacidad para entrar y jugar bastante bien en un cronograma más corto fue realmente asombrosa”, dijo Stafford, y agregó: “Ha pasado por muchas cosas y salió del otro lado jugando tan bien como cualquiera”.

Los Rams vienen de una victoria por 21-19 sobre los Seattle Seahawks, una victoria que extendió su racha ganadora a cinco juegos y les dio la posesión exclusiva del primer lugar en la NFC Oeste.

Stafford ha lanzado 27 touchdowns, líder de la liga, con solo dos intercepciones. Davante Adams tiene 10 recepciones de touchdown, la mejor marca de la liga.

Los Rams no contarán con tres titulares veteranos (el ala cerrada Tyler Higbee, el tackle derecho Rob Havenstein y el safety Quentin Lake) que fueron colocados en la reserva de lesionados esta semana.