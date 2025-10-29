Reading nombra entrenador héroe, de 45 años, que salvó la vida de un jugador después de despedir a la ex estrella de la Premier League Noel Hunt

READING ha nombrado a Leam Richardson como su nuevo entrenador del primer equipo después de despedir a Noel Hunt.

La ex estrella de la Premier League fue despedida después de menos de un año a cargo del Select Car Leasing Stadium.

Hunt, de 42 años, pasó cinco años de su carrera como jugador en los Royals, pero dejó el club en el puesto 19 de la League One tras el empate 1-1 con Doncaster.

La caza era una favorito de los fanáticos como jugador con Steve Coppell, anotando 39 goles en 162 juegos para el club.

Richardson, de 45 años, llega al club habiendo firmado un contrato que se extenderá hasta el verano de 2027.

El exjefe de Rotherham también dirigió a equipos como Accrington Stanley y Wigan Athletic.

Durante su estancia en los Latics, se convirtió en un héroe cuando intervino y salvó la vida de Charlie Wyke en noviembre de 2021.

El delantero se desplomó durante un entrenamiento tras sufrir un paro cardíaco.

Después de ser dado de alta del hospital, reveló que fueron las “acciones” de proporcionar RCP por parte de Richardson y el médico del club Jonathan Tobin las que le salvaron la vida.

El presidente del Reading, Rob Couhig, habló sobre la llegada de Richardson al club.

Dijo: “He admirado a Leam desde hace algún tiempo.

“Es un entrenador y líder que encarna exactamente las cualidades que queremos en Reading Football Club: trabajo duro, diligencia, organización y un compromiso absoluto para mejorar a los jugadores.

“Logró el ascenso de la Liga Uno en circunstancias extremadamente difíciles y demostró que puede lograr el éxito.

“Es humilde, motivado y construye culturas sólidas y honestas, algo que sé que los fanáticos de los Reales valoran y respetan.

“Leam conoce esta división, sabe cómo es un vestuario ganador y comprende los estándares necesarios para llegar allí.

“Tiene hambre, es ambicioso y está decidido a hacer avanzar a este club de fútbol. Estamos encantados de darle la bienvenida a Reading”.

Richardson se hará cargo del banquillo de Reading por primera vez el 1 de noviembre.

Los Reales se enfrentan a Carlisle en la primera ronda de la Copa FA.