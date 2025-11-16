“Realmente no quiero hablar con todo el mundo”

RONNIE O’SULLIVAN dice que mudarse a Dubai, limitar su red social y borrar las aplicaciones de su teléfono le ha ofrecido un “comienzo limpio”.

El Rocket abandonó el Reino Unido este verano después de casarse con la actriz Laila Rouass y mudarse a los Emiratos Árabes Unidos, habiendo considerado un cambio permanente a España.

El siete veces campeón mundial de billar, que cumple 50 años próximo mes: no tiene redes sociales, mensajes, noticias aplicaciones o incluso un navegador web en su flamante móvil.

Y habiendo cambiado recientemente su número, sólo un grupo selecto de amigos y familiares pueden contactarlo directamente.

O’Sullivan tampoco tiene que preocuparse por conversar con los lugareños, porque no sabe hablar árabe.

Le dijo a The Sunday Times: “Una de las ventajas de no saber el idioma es que realmente no quiero hablar con todas las personas con las que tengo contacto.

“Sé que suena terrible, pero simplemente nos sonreímos, nos saludamos y es bueno”.

Sobre sus hábitos telefónicos, o más bien la falta de ellos, continuó: “Es una especie de comienzo limpio.

“Ojalá lo hubiera hecho antes, podría hacerlo cada seis meses. No busco progresar en mi carrera a través de networking y ese tipo de cosas.

“Tengo a mis amigos y eso es suficiente. El teléfono realmente no aporta nada a mi vida. Así que es bastante lindoen realidad.”

Al explicar su decisión de vender y abandonar su casa de Essex, O’Sullivan dijo: “Así que tuve que hacer muchos viajes a Londres, de una hora y veinte minutos en cada sentido; era un dolor de cabeza.

“Así que gran parte del tiempo tenía que ir a Sheffield durante una semana para realizar una práctica adecuada.

“Lo encuentro todo un poco agitado, no pude hacer nada allí.

“Trabajo mucho en Medio Oriente y Porcelanay el jetlag, nunca pude superarlo. Esa fue una lucha.

“No estamos allí para llevar un estilo de vida tipo bouji. Simplemente me gusta la simplicidad del lugar, el clima es fantástico”.

O’Sullivan, que competirá esta semana en el Riyadh Season Snooker Campeonato en Arabia Saudita, dice que su boda con Rouass en junio fue discreta y que no tenía padrino a su lado.

La leyenda del bayeta sólo se lo contó al mundo cuando publicó una foto de la pareja en el pasos del Ayuntamiento de St George en Shadwell, Este Londres.

El número 5 del mundo dijo: “En realidad no tenía a nadie allí.

“Quiero decir, teníamos a las hermanas de Laila. Pero no queríamos nada grande. Simplemente no me gustan todas esas cosas. Odio ser el anfitrión, no lo soporto”.