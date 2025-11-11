‘Reclutamiento horrendo’: Wayne Rooney califica de ‘errores’ tres fichajes del Manchester United que costaron 164 millones de libras esterlinas

WAYNE ROONEY ha criticado el “horrible” reclutamiento “en el Manchester United al señalar tres mega errores en transferencias.

Los Red Devils han gastado mucho dinero regularmente en un intento por volver a lo más alto de la tabla.

Las cosas están mejorando con Ruben Amorim, con el United a un punto del Sunderland, cuarto clasificado, después de 11 partidos con un equipo renovado.

La leyenda del United, Rooney, señaló que los recién llegados como Bryan Mbeumo y Matheus Cunha han mejorado después de enormes sumas de dinero desperdiciadas anteriormente en “grandes nombres”.

el nombró TRES fichajes equivocados que le costaron al club la friolera de £ 164 millones combinados, ¡y fue compañero de equipo de todos ellos!

Rooney considera que Romelu Lukaku, £ 75 millones, Paul Pogba, que costó £ 89 millones por su regreso, y, quizás de manera más controvertida, la transferencia gratuita de Zlatan Ibrahimovic, fueron sintomáticos del enfoque del club.

Hablando en The Overlap, dijo: “El reclutamiento anterior fue horrendo, ¿no?

“Simplemente estaban incorporando nombres (mira a Lukaku, Zlatan, Pogba), son buenos jugadores, pero simplemente estaban incorporando nombres y gastando enormes cantidades de dinero.

“Va a tomar un poco de tiempo superar esos errores”.

Rooney ahora es más optimista sobre su antiguo club.

Añadió: “Cuando miras lo que ha sucedido en el Manchester United durante los últimos diez años, algunos de los jugadores han estado absolutamente golpeados.

“Ahora han conseguido un par de resultados y se puede ver que recuperan un poco de confianza.

“El entrenador también necesitaba los resultados para sí mismo. Se nota un poco más de confianza”.

“Están mejorando gradualmente, definitivamente ha habido alguna mejora.

“Creo que los estamos viendo mejorar y los jugadores se están conociendo un poco mejor.

“Aún me gustaría ver a Bruno [Fernandes] más arriba en el campo. Me gustaría ver eso.

“En enero será interesante ver si pueden conseguir que los jugadores vengan a ayudar a dar ese pequeño empujón para intentar entrar en Europa o entre los cuatro o cinco primeros de la Liga de Campeones.

“Poco a poco vamos viendo mejores fichajes. Hay que ser realista y decir ‘¿van a ganar la liga?’ No, no lo son.

“¿Es posible colarse entre los cuatro o cinco primeros? Estamos viendo una mejora gradualmente”.