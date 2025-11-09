Redada de ladrones usando una escalera en la mansión de £ 5 millones de Harry Redknapp descrita como un “atraco al estilo del Louvre”

Un ataque de ladrones que utilizaron una escalera en la mansión de 5 millones de libras de Harry Redknapp fue descrito ante el tribunal como un “atraco al estilo del Louvre”.

El exjefe de los Spurs y su esposa Sandra, ambos de 78 años, fueron atacados por una pandilla que robó 300.000 libras esterlinas en joyas.

Los artículos sustraídos incluyeron un colgante de diamantes en forma de corazón valorado en 55.000 libras esterlinas y un brazalete Cartier Love Bangle de 42.000 libras esterlinas.

También se llevó un Rolex Daytona valorado en £25.000 en la redada de julio en Poole, Dorset.

Los ladrones atacaron mientras Harry visitaba a Sandra en el hospital el 25 de julio.

Ninguna de las gemas ha sido recuperada.

Padre de un hijo, John McLintock, 37 años, de Cricklewood, Norte Londresnegó robo en la casa de los magistrados de Willesden corte a través de un enlace de vídeo desde un policía estación.

Él y otro hombre supuestamente usaron una escalera para romper la ventana de un balcón alrededor de las 15.30 horas.

El fiscal Edward Aydin dijo: “Esto tiene sorprendentes similitudes con el reciente atraco al estilo del Louvre.

“Rompieron ventanas después de usar una escalera”.

McLintock fue puesto en prisión preventiva para comparecer ante el tribunal de la corona de Bournemouth. próximo mes.