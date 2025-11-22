Relevistas no licitados de los Marineros Gregory Santos, Trent Thornton

Trent Thornton y Gregory Santos se convirtieron en agentes libres después de que los Marineros optaron por no ofrecer contratos a los dos lanzadores de relevo antes de la fecha límite del viernes, uniéndose al zurdo Tayler Saucedo como piezas del bullpen en su salida de Seattle.

Thornton fue una figura importante del bullpen de los Marineros en las últimas tres temporadas, registrando una efectividad de 3.65 en 127 apariciones entre 2023 y 2025.

El derecho de 32 años se sometió a una cirugía después de un desgarro en el tendón de Aquiles que puso fin a su temporada el 31 de julio, una lesión que se espera que deje fuera a Thornton para el inicio de la temporada 2026.

Se proyectaba que Thornton ganaría alrededor de 2,5 millones de dólares la próxima temporada, según MLB Trade Rumors.

Santos se marcha después de dos temporadas olvidables en Seattle.

Los Marineros adquirieron a Santos en un intercambio con los Medias Blancas de Chicago antes de la temporada 2024, con la esperanza de que emergiera como un brazo superior en la parte trasera del bullpen.

Pero una serie de reveses dejaron a Santos en la lista de lesionados durante la mayor parte de su mandato con los Marineros. El derecho de 26 años apareció en sólo ocho juegos en 2024, con efectividad de 4.91, y solo ocho más a principios de 2025, con efectividad de 5.14.

Se proyectaba que Santos ganaría el mínimo de la liga en 2026.

Saucedo, de 32 años, fue designado para asignación el martes luego de que los Marineros hicieran un canje menor con Boston para adquirir al relevista derecho Alex Hoppe.

Saucedo registró efectividad de 3.54 en 105 apariciones con los Marineros en 2023 y 2024. Una última lesión desvió la primera mitad de su temporada 2025, y pasó la mayor parte de este año lanzando en Triple-A Tacoma.

Saucedo, nativo de Male Valley y ferviente fanático de los deportes de Seattle, asistió a los juegos de playoffs de los Marineros como fanático en octubre.

“Qué sueño tan increíble hecho realidad estos últimos 3 años”, publicó Saucedo en las redes sociales esta semana. “Fue un honor poder usar esa camiseta de los Marineros de Seattle todos los días. Gracias a mis compañeros de equipo y a los fanáticos por cambiar mi vida. Llevaré tantos momentos conmigo para siempre. Seattle siempre será mi hogar”.

Los Marineros ahora tienen dos espacios abiertos en su plantilla de 40 hombres.