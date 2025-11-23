Reserve el paquete F1 de 5 noches con vuelos, hotel de 4 estrellas y asientos en Yas Marina por £ 2,549 por persona

Los FANS de la F1 pueden reservar el viaje de su vida al espectacular final de temporada bañado por el sol de la Fórmula 1 en Abu Dhabi.

El gigante de viajes Travelodeal ha reducido los precios de un asombroso paquete para el Gran Premio de Abu Dhabi.

Los apostadores pueden ahorrar un enorme 40 % en la escapada definitiva a la F1.

La oferta, ahora de solo £ 2549 por persona, incluye todo lo que necesitas para presenciar la coronación del próximo campeón mundial con estilo.

El viaje normalmente cuesta £ 4248 por persona, por lo que esta increíble oferta seguramente se agotará rápidamente.

Saldrás en avión durante cinco noches y te alojarás en el lujoso hotel Novotel Abu Dhabi Gate de cuatro estrellas.

La oferta incluye vuelos de regreso con equipaje facturado, para que puedas empacar tus mejores atuendos para el deslumbrante Yas Marina.

Pero la verdadera joya de la corona es el billete de tres días al Marina Stand.

Este boleto le brinda una vista privilegiada de toda la práctica, la clasificación y la acción del día de la carrera, viendo pasar a los mejores pilotos del mundo con el impresionante puerto deportivo como telón de fondo.

Es la oportunidad perfecta para cambiar el sombrío invierno británico por el glamour de los Emiratos Árabes Unidos.

Cuando no estás en la pista, estás a poca distancia de las resplandecientes playas de la ciudad, los megacentros comerciales y el emocionante parque temático Ferrari World.

Estas festividades de alto octanaje son el regalo de Navidad perfecto para cualquier fanático de la F1, o simplemente el boleto para una escapada invernal inolvidable.

Pero con ahorros tan grandes, tendrás que salir rápido: ¡no durarán mucho!