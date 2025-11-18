Resumen de baloncesto de la escuela secundaria: Phoenix Smith brinda impulso a Crespi

Cuando el guardia de segundo año Phoenix Smith salió de la banca el lunes por la noche en el primer partido de la temporada de Crespi contra Cleveland, dos cosas estaban claras: su gran cabello y su estructura de 5 pies 7 pulgadas, la más pequeña en la cancha.

Jugó en el equipo universitario junior la temporada pasada y digamos que el entrenador de los Celts, Derek Fisher, se divertirá trabajando con él. Smith acertó tres de tres en triples y terminó con 16 puntos en la victoria de Crespi por 81-44 sobre Cleveland.

Logró un aumento de nueve puntos entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo. Dejarlo abierto esta temporada no será una buena estrategia. Otro jugador del JV de la temporada pasada, Caimán Martín, lideró a Crespi en anotaciones con 17 puntos. Carter Barnes anotó 14 puntos e Isaiah Barnes 13 puntos.

Crespi tiene un gran partido el sábado en el Pauley Pavilion contra Mater Dei.

San Bernardo 81, Claremont 56: Brandon Granger lideró a St. Bernard con una actuación de 30 puntos.

Pasadena Sur 77, Franklin 43: Nick Ríos anotó 22 puntos y Rob Khollesi añadió 21 puntos para South Pasadena.

Carson 59, sureste 37: Los Colts tienen marca de 2-0 con el nuevo entrenador Corey Kitani. Blake McCall anotó 16 puntos y nueve rebotes.

Mira Costa 85, Torrance 70: Logan Dugdale terminó con 18 puntos y Paxx Bell tuvo 17 puntos y 12 rebotes en un partido de primera ronda del torneo Ocean View.

Wiseburn Da Vinci 73, Oak Park 56: Aidan Ebrahimi anotó 15 puntos para Wiseburn Da Vinci.

Santa Margarita 89, Valle de Temecula 38: Drew Anderson anotó 30 puntos y 11 rebotes y Kaiden Bailey agregó 26 puntos para los Eagles.

Cañón Country Cañón 65, Valle del Antílope 28: Alex Lazo encestó nueve triples y finalizó con 27 puntos para los Cowboys.

Servita 100, Academia Cristiana Unida 18: Tariq Johnson anotó 22 puntos para los Frailes.

Oeste Torrance 64, Venecia 55: Ben Heinemann terminó con 15 puntos para West Torrance.

Valencia 47, Patrimonio Cristiano 44: Ali Eldein lideró al Valencia con 18 puntos.

Damián 89, Sunny Hills 42: Eli Garner anotó 25 puntos y Zaire Rasshan anotó 24 puntos en el torneo Sunny Hills.

La Habra 81, Whittier 36: Acén Jiménez finalizó con 21 puntos.