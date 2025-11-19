Resumen de baloncesto de preparación: la estudiante de primer año Lucia Khamenia, hermana de Nikolas, demuestra que tiene juego

Quienes vieron el debut del baloncesto femenino de Lucia Khamenia, estudiante de primer año de 6 pies 3 pulgadas de Harvard-Westlake, el martes por la noche, han visto la forma en que juega antes. Durante cuatro años en el equipo masculino, su hermano Nikolas Khamenia se convirtió en un All-American debido a su versatilidad. Ahora es un estudiante de primer año en Duke.

Lucía mostró las mismas cualidades en la victoria 67-28 sobre Granada Hills. Logró 11 puntos, ocho rebotes y dos asistencias. Hizo un triple desde la línea de fondo, como solía hacer su hermano mayor. También hizo su debut la estudiante de primer año Valentina Collins, hija del ex jugador de Harvard-Westlake, Stanford y NBA Jarron Collins. Marcó 10 puntos y consiguió una asistencia pasándole el balón a su hermana, Alessandra.

Hollen Vann hizo cuatro triples para terminar con 12 puntos. Madison Gillett agregó 11 puntos cuando los Wolverines ganaron en el debut del entrenador de primer año Will Burr.

“Creo que será una buena introducción a la temporada”, dijo Khamenia.

Pueblo Cristiano 59, Obispo Alemany 49: Keani Asamura-Hall anotó 13 puntos para los Crusaders.

Parque Roble 57, Ventura 46: Los Eagles sobrevivieron a 32 puntos de Kailee Staniland para mejorar a 2-0. Ava Rogerson anotó 15 puntos para Oak Park.

baloncesto masculino

San Juan Bosco 68, Mayfair 66: Christian Collins anotó 35 puntos para ayudar a los Bravos a aguantar. Josiah Johnson anotó 14 de sus 25 puntos para Mayfair en el último cuarto.

Loyola 66, Legado 60: Mattai Carter anotó 28 puntos y tuvo 10 rebotes y seis robos en el debut del nuevo entrenador Cam Joyce. Quincy Watson añadió 14 puntos y cinco asistencias.

Sherman Oaks Notre Dame 85, Taft 31: NaVorro Bowman comenzó su temporada junior con una actuación de 22 puntos. Zion Lanier anotó 16 puntos, Dylan Northcutt 13 y Zach White tuvo 10 puntos y 10 rebotes.

Valencia 70, Calabasas 65: Issac Michel-Zavala finalizó con 19 puntos para el Valencia 2-0. Steven Irons anotó 15 puntos y 10 rebotes.

Mirador 72, Oxnard Pacífica 48: Vince Brossett lideró a Viewpoint con 23 puntos.

Tesoro 68, Laguna Hills 65: Carson Hatch terminó con 18 puntos para Tesoro.

Brentwood 69, Valle Dorado 44: Ethan Hill anotó 21 puntos y Auggie Sugarman 12 puntos para los Eagles.

Sage Hill 61, Vista al mar 55: Carson Ellis contribuyó con 18 puntos para Sage Hill.

Santa Mónica 77, Los Ángeles 31: Onieli Thruston anotó 19 puntos y Dylan Michelini-Jackson 16 puntos.

Chaminade 75, Agoura 43: Dylan Moran anotó 19 puntos para los Eagles.

San Pío X-St. Matías 70, Los Ángeles Jordan 45: Kayleb Kearse anotó 25 puntos y Dominic Gallardo 20 puntos.

San Bernardo 43, La Serna 39: Los Vikings mejoraron a 2-0 detrás de Brandon Granger, quien anotó 23 puntos y siete robos.