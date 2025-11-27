Rice es una potencia dominante en el mediocampo, mientras que Timber brilla, pero Lewis-Skelly tiene problemas

El ARSENAL mantuvo su récord perfecto en la Liga de Campeones con una enorme victoria por 3-1 sobre el en forma Bayern Munich.

Jurrien Timber abrió el marcador para los Gunners tras un saque de esquina de Bukayo Saka en el minuto 22, antes de que Lennart Karl, de 17 años, recuperara el gol para los visitantes.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Sin embargo, el Arsenal dio un paso más en la segunda mitad y se lanzó con todo a sus oponentes.

Después de aumentar la presión, fue Noni Madueke quien encontró un gran avance para marcar su primer gol con el club del norte de Londres.

Y Gabriel Martinelli aseguró los tres puntos que tanto necesitaba después de superar a Manuel Neuer, que estaba más cerca de la línea media que de su propio área, y meter el balón en la portería vacía.

En otro día brillante para los Gunners, Charlie Wyett de SunSport califica el desempeño.

ESTUCHE CESTA Mira el momento de ‘baloncesto’ de Van Dijk cuando el Liverpool regala un penalti contra el PSV oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

David Raya – 6

No tuvo ninguna ocasión para el gol, el primero que encaja en la Liga de Campeones. Aparte de eso, poco tenía que hacer.

Madera Jurrien – 8

Agarró su tercer gol de una excelente temporada con un hermoso cabezazo en una jugada a balón parado. No hay mejor lateral derecho en Europa ahora mismo. Simplemente brillante.

William Saliba – 7

Debería haber conseguido un cabezazo temprano, aunque hizo un trabajo decente al vigilar a Harry Kane.

Cristhian Mosquera – 6

Quedó atrapado en un par de ocasiones y el Arsenal lució mejor con Piero Hincapie atrás contra los Spurs. No pudo alcanzar la volea amortiguada de Michael Olise a Karl para la portería del Bayern y luego forzó una buena parada en el otro extremo.

ESPECIAL DE CASINO: LOS MEJORES BONOS DE CASINO DESDE DEPÓSITOS DE £ 10

Myles Lewis-Skelly – 5

Todavía tiene 19 años y esta fue otra buena prueba para él, pero el lateral izquierdo tiene mucho que aprender. Ciertamente podría haberlo hecho mejor para el gol y tuvo problemas en todo momento.

Martín Zubimendi – 6

Rendimiento constante sin dictar el juego tanto como lo ha hecho en los últimos partidos.

Arroz Declan – 9

Otra actuación imponente y potente del centrocampista del Arsenal. Avanzó con el balón para marcar el gol de la victoria y al seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, le hubiera encantado otra gran actuación.

Eberechi Eze – 6

No pudo repetir su hazaña después de anotar un hat-trick contra los Spurs, pero dejó el listón alto.

Bukayo Saka – 6

Rincón perfecto para el primer gol, pero por lo demás no está en su mejor momento y parece que necesita descansar.

Leandro Trossard – 7

Se marchó con una lesión antes del descanso y parecía muy enojado. Esto es comprensible ya que ha estado excelente últimamente y los fanáticos del Arsenal esperarán que no sea nada serio.

Mikel Merino – 6

Continúa dándolo absolutamente todo en su improvisado papel de delantero central. Estará molesto consigo mismo por no anotar al menos uno de sus dos cabezazos en la segunda mitad.

SUSTITUTOS

Noni Madueke (por Trossard 38) – 8

Gran impacto con su gol y una asistencia y estará esperando al Chelsea el domingo.

Gabriel Martinelli (por Saka 68) – 7

Primer partido desde hace un mes y estará encantado con su gol.

Riccardo Calafiori (por Lewis-Skelly 68) – 7

Preparó el gol de Madueke con un brillante centro.

Ben White (para Timber 80 minutos) – 6

Definitivamente necesita más minutos.

BICHOS Y NERVIOSIDAD Vogue & Spencer insisten en que el matrimonio es fuerte: ¿por qué los amigos piensan lo contrario? HORROR DE FUEGO Se teme que cientos de personas hayan muerto en el infierno de Hong Kong y tres arrestados por homicidio involuntario

Martín Odegaard (por Eze 81) – 6

Por fin regresa de una lesión.