Rio Ferdinand apunta al gobierno y revela por qué dejó el “desmoronado” Reino Unido para vivir en Dubai

RIO FERDINAND apuntó al gobierno cuando reveló por qué abandonó el Reino Unido para ir a Dubai.

La ex estrella del Manchester United e Inglaterra abandonó el país rumbo a Oriente Medio en agosto.

Ferdinand desarraigó a su familia tras su salida de TNT Sports en mayo.

Y el hombre de 46 años disfruta ahora de su nueva vida en el extranjero.

Ahora, el seis veces ganador de la Premier League ha revelado su decisión de abandonar el país.

Ferdinand criticó al gobierno laborista de Kier Starmer por su aumento de impuestos de 40.000 millones de libras en el presupuesto del año pasado.

La Canciller Rachel Reeves ha indicado ahora que hay más en camino después de decir a los votantes que “todos tienen que contribuir” para arreglar el agujero negro financiero de Gran Bretaña.

Y Ferdinand también apuntó al NHS, afirmando que no proporciona el nivel de atención que se espera de pagos de impuestos tan elevados.

Dijo a LBC Radio: “Si cosas como el servicio de salud, por ejemplo, funcionaran absolutamente bien y funcionaran perfectamente bien, entonces creo que a la gente no le importaría pagar impuestos.

“Pero cuando hay cosas que se están desmoronando y que van mal en el país, entonces me siento y digo, pagamos impuestos y ¿realmente se destinan a cosas que realmente benefician a las personas que viven aquí?

“Y esa es la gran pregunta que necesita respuesta. Creo que muchos de nosotros sabemos la respuesta”.

Ferdinand afirmó que sus pocos meses en Dubai ya estaban beneficiando su vida familiar.

Añadió: “Mi familia me ve mucho más y paso tiempo de calidad con ellos y creo que eso ha sido algo grandioso para mí.

“Amo Inglaterra y soy un tipo patriótico en ese sentido, pero creo que un nuevo viaje, un nuevo capítulo, algo diferente, es refrescante en mi vida.

“En Dubai, siento que ellos (mi familia) son valorados y el estilo de vida significa que están felices y vibrantes con buena energía para los niños.

“Estilo de vida, seguridad, clima y simplemente una nueva vida”.