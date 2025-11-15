RJ Mickens y Nikko Reed demuestran ser revolucionarios para los Chargers

RJ Mickens siente como si el plano estuviera justo frente a él. Al otro lado del vestuario de los Chargers, ve el número 3 e inmediatamente conoce las posibilidades.

El profundo novato ha desempeñado un papel de liderazgo al impulsar una defensa de los Chargers que ha ayudado a llevar al equipo a una racha ganadora de tres juegos de cara al partido del domingo contra Jacksonville. Antes de tener la oportunidad de demostrar su valía, Mickens aprendió del cuerpo secundario que lo rodeaba: Tony Jefferson, Elijah Molden, Donte Jackson y el número 3, Derwin James Jr.

“[James has been] dispuesto a invertir en mí y ayudarme a llegar a donde está y superarlo”, dijo Mickens, quien aseguró la segunda intercepción de su carrera contra los Pittsburgh Steelers el domingo. “Y está dispuesto a ayudarme. Estoy realmente dispuesto a acudir a él”.

Mickens no es el único novato de los Chargers que se ha forjado un nombre dentro de la secundaria, ya que las lesiones han generado oportunidades para jugadores más bajos en la tabla de profundidad. Nikko Reed, a quien los Chargers firmaron como agente libre no reclutado procedente de Oregon, se “mojó los pies” hace dos semanas contra los Tennessee Titans antes de entrar en acción contra Aaron Rodgers y Steelers.

El esquinero de los Chargers, Nikko Reed, calienta antes de enfrentarse a los Tennessee Titans el 2 de noviembre. (Estofado Milne / Associated Press)

Durante ese juego, Rodgers lanzó un pase que parecía destinado a caer en las manos del receptor abierto Calvin Austin III. Volando por el aire, Reed estiró su brazo izquierdo hacia Austin y registró su primer pase desviado, ayudando a los Chargers a mantener una ventaja de nueve puntos en el medio tiempo en camino a una victoria de 25-10.

El coordinador defensivo Jesse Minter, quien ha guiado a los Chargers a un índice de pasador oponente de 64.5, el mejor de la NFL, y 396 yardas aéreas permitidas en los últimos tres juegos, atribuye el desarrollo de Reed, en parte, a la defensa contra Justin Herbert, Ladd McConkey, Keenan Allen y Quentin Johnston en la práctica.

“Cuando sales, y es DK Metcalf o Roman Wilson… y es Aaron Rodgers, estás listo para eso porque has aprovechado la oportunidad y practicado con los muchachos que tenemos”, dijo Minter sobre Reed, quien jugó el 40% de las jugadas, la mayor cantidad de su carrera, contra los Steelers.

Dijo Reed: “Saber que te enfrentas a los mejores jugadores todos los días en la práctica y una vez que entras al juego, es fácil, es mucho más fácil que la práctica. Siento que esa es la mentalidad”.

Es una mentalidad similar la que ha ayudado a Mickens a mantener a los mariscales de campo rivales en un índice de pasador de 8.3 en receptores específicos, la mejor marca en la NFL desde la Semana 6, según Pro Football Focus.

Mickens intenta mantener las cosas en perspectiva. La selección de sexta ronda recordó cómo cometió un error en su primera jugada en la NFL, tomando un mal ángulo en un intento de tackle contra los Miami Dolphins el mes pasado, lo que resultó en una gran ganancia. Aún así, sintió que sus intercepciones contra los Minnesota Vikings y Steelers también le brindaron una experiencia de aprendizaje.

¿Su comida para llevar? Cualquier jugador de la NFL puede hacer una jugada que cambie el juego, dijo Mickens.

A James le gusta lo que ve de sus homólogos más jóvenes. Aunque Mickens y Reed están aprendiendo observando a James todos los días, el cuatro veces Pro Bowler también está vigilando de cerca a los novatos mientras los Chargers se preparan para su avance en los playoffs.

“Es ser una esponja”, dijo James. “[Mickens and Reed] Haga preguntas todo el día, todos los días. Hombre, funcionan. Trabajan como si no tuvieran nada. Cada día. Y se nota”.