Ronnie O’Sullivan, de 49 años, revela que preferiría ganar un millón de dólares en el descanso del Balón de Oro 167 que en un torneo, ya que es una “verdadera prueba”

RONNIE O’SULLIVAN ha afirmado que preferiría asegurar el descanso de 167 que ganar el World Masters of Snooker.

El Rocket, de 49 años, está en Riad esta semana para tener la oportunidad de acumular un bono de 1 millón de dólares (760.000 libras esterlinas) al ganar el Balón de Oro de 20 puntos.

La bola de oro sólo se puede hundir una vez que todas las demás bolas se hayan eliminado con éxito de la mesa.

La nueva pelota fue traída por los jefes sauditas con la esperanza de hacer que el billar fuera más atractivo para los nuevos fanáticos.

El año pasado, a los jugadores se les ofrecieron 500.000 dólares (395.000 libras esterlinas) por ganar el balón de oro, antes de que los funcionarios duplicaran el premio del torneo de este año.

O’Sullivan dijo que tenía el premio en la mira y preferiría sellarlo antes que ganar el torneo en sí.

Dijo: “Preferiría tener la gran oportunidad. Quiero decir, gané el torneo antes y es fantástico ganarlo”.

“Pero conseguir el 167 creo que sería increíble. Un logro increíble si alguien pudiera hacerlo”.

“Alguien dijo que ha habido 14 147 este año. Así que eso es muchísimo. Pero conseguir ese balón de oro, esa es la verdadera prueba.

“No creo que nadie lo haga, si esa es mi opinión personal. Me encantaría equivocarme”.

El número 5 del mundo jugará contra Shaun Murphy o la estrella saudita Ziyad Alqabbani en la segunda ronda.

O’Sullivan también habló de su admiración por Rory McIlroy y cómo maneja la presión dentro y fuera del campo.

Conoció al jugador de 36 años en el Campeonato DP World Tour en Dubai y dijo que estaba motivado por cómo McIlroy se esforzó para ganar los más altos honores en el golf.

O’Sullivan dijo: “Lo ves en la televisión y quieres verlo hacerlo bien, pero después de conocerlo, me encontré apoyándolo para que le vaya bien.

“Porque es una gran estrella y fue agradable para él tomarse un tiempo de su sesión de práctica sólo para charlar un poco.

“Es un tipo serio, simplemente no está ahí para hacer números. Hay mucha presión sobre él y quiere hacerlo bien. Eso se puede reconocer en él.

“Creo que a veces necesita un desafío. A veces es como, está bien, tengo que tener un águila aquí y eso es lo que lo excita”.

“Supongo que cuando has ganado todo lo que él ha ganado en el juego, a veces es difícil seguir esforzándote, pero las situaciones pueden inspirarte”.