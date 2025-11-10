Rose Bowl presenta orden de restricción para bloquear el traslado de UCLA al estadio SoFi

La ciudad de Pasadena y Rose Bowl Operating Co. solicitaron el lunes una orden judicial preliminar y una orden de restricción temporal en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para impedir que UCLA abandone el Rose Bowl o rescinda el contrato de arrendamiento del estadio hasta que se resuelva el litigio pendiente contra la escuela.

La presentación sostiene que los demandantes sufrirían “un daño inmediato e irreparable si el status quo no se preserva durante la tramitación de esta demanda”. Se ha programado tentativamente una audiencia para el miércoles por la mañana.

La semana pasada, los demandantes demandaron para obligar a los Bruins a cumplir con los términos del contrato de arrendamiento que les exige permanecer en el Rose Bowl hasta el final de la temporada 2043.

UCLA respondió en un comunicado que todavía estaba evaluando opciones para su hogar de fútbol, ​​aunque alguien familiarizado con el pensamiento de la universidad sobre el asunto confirmó más tarde a The Times que si los Bruins decidieran irse al SoFi Stadium, querrían hacerlo para la temporada 2026.

En su presentación del lunes, los demandantes sostuvieron que: “no hay manera de endulzarlo: UCLA ha confirmado su inminente salida, desestabilizando severamente las operaciones centrales de los demandantes. Esas operaciones están estructuradas alrededor de UCLA y dependen de ella. Sin confirmación de que UCLA tiene la intención de cumplir con sus compromisos contractuales, al menos durante la tramitación de este litigio, los demandantes se ven privados de la capacidad de planificar y administrar el cronograma del estadio y sus negocios en curso. operaciones, incluido cultivar y asegurar futuros socios comerciales y oportunidades, retener personal y mantener la confianza entre los muchos proveedores y patrocinadores que confían en UCLA Football.

“Igualmente preocupante es el precedente que está sentando la UCLA. Las asociaciones público-privadas de estadios y arenas, y el financiamiento que las hace posibles, se basan en contratos exigibles a largo plazo, con términos que típicamente siguen a la deuda pública contraída. El intento de la UCLA de romper su contrato décadas antes socava críticamente estas estructuras”.