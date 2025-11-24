Ruben Amorim alinea a dos estrellas de la academia para el debut del primer equipo mientras Man Utd se prepara para la crisis de Afcon

RUBEN AMORIM llegó 25 minutos tarde a su rueda de prensa del viernes.

“Lo siento mucho”, anunció. “Reunión. Vídeo. Entrenamiento. Hice todo hoy.

“Fue culpa suya”, bromeó señalando al responsable de prensa del Manchester United.

Más vale tarde que nunca, el United también apunta a un sexto partido invicto.

Después de un partido en casa en un período de siete semanas, cinco de los últimos ocho partidos del United este año calendario son en Old Trafford.

Han ganado cuatro de sus cinco partidos en casa y Amorim considera que la mejor actuación del United se produjo en la que perdió ante el Arsenal.

Su impulso podría verse frenado por la próxima Copa Africana de Naciones, con United en diálogo con federaciones de Camerún, Marruecos y Costa de Marfil para retrasar las salidas de Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui y Amad.

Al final, el trío partirá hacia el país anfitrión, Marruecos, y Amorim espera una “lucha” por delante de la dirección del equipo.

Reiteró que el United está preparado para bloquear cualquier solicitud de salida de Joshua Zirkzee y Kobbie Mainoo, y advirtió al mediocampista de £50,75 millones Manuel Ugarte sobre su forma de entrenamiento.

“Aquí vienen muchos jugadores muy buenos y, a veces, tienen dificultades”, afirmó Amorim. “Él está luchando en este momento.

“Mi trabajo es intentar que se sienta como jugador, como me sentía yo cuando él era jugador del Sporting, por ejemplo.

“Pero es un mundo diferente y él necesita adaptarse y mejorar, especialmente en el entrenamiento”.

Amorim ya ha considerado reemplazos internos para compensar el problema de la AFCON.

Jack Fletcher, de 18 años, estuvo en el banquillo por séptima vez en el Tottenham hace dos semanas y Shea Lacey volvió a entrenar con el primer equipo el viernes.

Lacey, también de 18 años, ha estado involucrada en sesiones de entrenamiento de Inglaterra absoluta y sub-21, habiendo marcado para la sub-20 contra Japón a principios de este mes.

“Creo que va a ser difícil”, admitió Amorim sobre la fecha de inicio de la AFCON el 21 de diciembre.

“Pero eso es lo bueno de la experiencia.

“Vivimos muchas limitaciones el año pasado, porque cambiamos en enero y no trajimos a los jugadores, y luego tuvimos la lesión de Amad durante cuatro meses, todas estas cosas.

“Así que estamos preparados para eso, incluso si será difícil para nosotros, pero tenemos un bagaje diferente para lidiar con eso.

“Y nuevamente, creo que tipos como Jack Fletcher, Shea y muchos otros pueden dar un paso adelante.

“Y podemos enviar al mismo tiempo un mensaje a todos aquí, en la academia, de que este es el futuro.

“Pero vamos a tener dificultades y tenemos que estar preparados para ello”.

Amorim reconoció que estaba “prestando más atención” a la academia ahora que estaba en medio de un reinicio.

El copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, afirmó el mes pasado que la academia había “realmente fallado”, en referencia a sus anticuadas instalaciones.

El extremo Lacey, nacido en Liverpool, ha sido promocionado desde que tenía 15 años, pero ha sufrido numerosos problemas de lesiones y ha sido titular en nueve ocasiones en las últimas dos temporadas.

Sin embargo, Lacey se ganó un lugar en el equipo de Amorim para la gira de postemporada por Malasia y Hong Kong y participó en ambos amistosos.

Lacey se perdió un lugar en el equipo de la gira de pretemporada, pero Scouser ha estado libre de lesiones esta temporada.

“Estoy muy contento con él”, añadió Amorim. “Creo que luchó un poco con las lesiones, hicieron un muy buen trabajo equilibrando su cuerpo.

“Se puede sentir que puede manejar más carga durante el entrenamiento, tiene mucho talento. Pero cuando vienen aquí, pueden sentir que la velocidad es completamente diferente.

“Por eso necesitan pasar más tiempo con nosotros para estar preparados, porque nuestros entrenamientos son duros”.

Amorim sugirió que el muy publicitado Chido Obi todavía tenía que demostrar su valía a pesar de pasar los últimos tres meses de la temporada pasada con el primer equipo.

Obi, que cumple 18 años esta semana, hizo su debut en febrero y apareció siete veces más, pero esta temporada ha entrenado predominantemente con la academia.

Amorim reiteró que el ascenso temporal de Obi –impuesto por una crisis de lesiones– era “demasiado pronto” y recordó a los jóvenes del United que tuvieran cuidado con su actitud.

“No teníamos un equipo en el que pudiéramos poner a un chico joven de 17 años, que no tuviera dificultades, o que tuviera dificultades un poco”, explicó Amorim.

“Era completamente necesario hacer eso. Tenemos la oportunidad y buscamos esa oportunidad para los niños.

“Así que (Obi) es uno de los chicos, pero creo que empezó demasiado pronto. Y a veces es difícil lidiar con eso, con los niños.

“Porque piensan que ‘ya estoy aquí’, no, estás aquí por necesidad, y hay que tener cuidado también con eso, con los niños.

“Incluso para llamar a un niño al primer equipo, tiene que comportarse muy bien. Si no te portas muy bien, esta conexión es realmente importante”.

Amorim reveló que finalmente se ha contratado a un nutricionista para los jugadores de la cantera.

Más vale tarde que nunca.