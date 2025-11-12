Salford se enfrenta a la liquidación hoy después de meses de caos de efectivo y promesas incumplidas.

SALFORD se enfrenta a una situación complicada hoy, pero el sentimiento entre muchos aficionados es: “Ciérranos”. Entonces podremos empezar de nuevo.’

SunSport entiende que los despreciados propietarios Isiosaia ‘Sire’ Kailahi y Curtiz Brown todavía creen que pueden llegar a ser buenos.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Sin embargo, un préstamo puente que, según dijeron, llegaría dentro de los 12 días después de conseguir de alguna manera otros 14 días en el Tribunal Superior (cuando HMRC quería liquidarlos) no parece haberse materializado.

Se dice que se han celebrado reuniones con WeDo Finance, que ha proporcionado dinero para los salarios durante varios meses, con miras a que proporcionen los 5 o 6 millones de libras esterlinas en efectivo (los financieros anteriormente nombrados, Ben Doweck y Eli Cohen, no están por ningún lado).

De hecho, se han elaborado planes para seguir adelante (con Krisnan Inu como entrenador, Andrew Henderson como director de rugby o director ejecutivo y Kylie Leuluai como gerente de bienestar de los jugadores).

Pero incluso si logran salir adelante, apenas tendrán nada.

A SunSport le han dicho que sólo cuatro jugadores (Nene Macdonald, Esan Marsters, Kai Morgan y Finley Yates) recibieron su pago esta vez a través de WeDo Finance, mientras que se cree que los miembros del personal contratado todavía están esperando los salarios de octubre.

Se dice que todos los que estaban en el club pero se marcharon, incluido el ahora entrenador del St Helens, Paul Rowley, no cobraron.

LO MÁS LEÍDO EN LIGA DE RUGBY

Los aficionados se mantendrían alejados del equipo descendido si Brown y Kailahi estuvieran involucrados. Las empresas y los patrocinadores también podrían hacerlo: no podrían jugar en el Salford Community Stadium, controlado por el consejo.

Y como lo expresó una fuente importante: “Incluso si aportan £10 millones, no hay ninguna diferencia real: no tienen ni idea”.

Lo más leído en la Liga de Rugby

Ahora, 152 años de historia pueden quedar relegados a la cuneta cuando Salford City Reds (2013), el holding del club, se enfrenta a una audiencia en el Tribunal Superior sobre una petición de liquidación presentada por HMRC.

Cuando se emitió, la deuda era de 626.000 libras esterlinas. Se cree que ha aumentado desde entonces, y algunos dicen que rondará el millón de libras esterlinas.

Kailahi y Brown de alguna manera lograron un tercer aplazamiento diciendo que era inminente un préstamo puente por valor de alrededor de £ 5 millones.

Hasta ahora, no ha habido ningún anuncio de esa aparición y la formación de una nueva empresa, Salford City Reds 2025, por parte de Kiwi Tracy Atiga apunta en una dirección determinada.

Fue vista en un palco ejecutivo en el partido de Salford contra Wakefield, cuando Brown y otros intercambiaron acaloradas palabras con sus seguidores.

Un elenco de figuras, incluidos los ex jugadores Nigel Vagana y Robbie Hunter-Paul, han sido vinculados con Kailahi y Brown, quienes asistieron a la reunión de clubes más reciente, y muchos de los presentes se preguntaron por qué.

Se les ha asociado con un intento de hacerse cargo de todo el sistema de la liga de rugby británica, pero varias fuentes le han dicho a SunSport que ni siquiera se considerarán.

Ahora, si la audiencia en el Tribunal Superior sale como muchos esperan, la Rugby Football League está lista para actuar.

Se cree que un consorcio, en el que se cree que participan el ex director ejecutivo Chris Irwin y el teniente de alcalde de Salford, Cllr Jack Youd, está listo para salvar el nombre como una nueva empresa.

Sería un equipo básico, a tiempo parcial, con un presupuesto salarial de unas 500.000 libras esterlinas en el primer año, pero a medida que crecen los ingresos fuera del campo (por el momento, apenas hay nada), ese presupuesto puede crecer con el tiempo.

Y su fan de toda la vida, Paul Parkin, que describe a Kailahi y Brown como ‘maravillas sin rostro’, dijo al podcast Devil In The Detail: “Con suerte, podremos cerrar el club y empezar de nuevo.

“Duele decirlo, pero espero que el club se retire. Esa es la única opción ahora. Todo tiene que cambiar, todos tienen que irse.

“Va a ser un proceso muy difícil y muy lento y doloroso, pero es el único camino que podemos seguir. No podemos seguir así”.

moviéndose rápido Pareja MAFS EMBARAZADA días después de casarse como extraños en el programa Grieta de boda La disputa familiar de Adam Peaty se intensifica cuando PROHIBE que su madre se case con Holly Ramsay

Paul Whiteside añadió: “Necesitamos un nuevo comienzo y que esta gente salga. Necesitamos gente que se preocupe por el club y quiera que el club funcione”.

“Si no tienen mucho dinero, no me molesta. Prefiero tener a alguien allí que simplemente se preocupe y quiera intentar ayudar al club, no quedarse callado y verlo morir”.