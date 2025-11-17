Sam Darnold de los Seahawks no ayudó a perder reputación con el rendimiento frente a los Rams

INGLEWOOD, California – Este es un documento familiar, por lo que la cita está editada, pero probablemente puedas entenderlo.

Cuando se le preguntó al apoyador de los Seahawks, Ernest Jones IV, sobre el mariscal de campo Sam Darnold después de la derrota de Seattle por 21-19 ante los Rams el domingo, respondió completamente como CeeLo Green.

Darnold tuvo cuatro intercepciones en la derrota, todas ellas por culpa suya. Pero Jones quería dejar en claro que el resultado no dependía de Sam, enfatizando que quien llamó ha mantenido a los Seahawks (7-3) en todos los juegos de esta temporada.

¿Qué le dices a un mariscal de campo cuando no está teniendo su mejor día?

“Sam es un jugador”, dijo Jones. “Él es nuestro mariscal de campo, lo respaldamos, y si tienes algo que decir, francamente, (improperio) tú”.

Trago. Aquí va.

No hay duda de que el QB1 de los Seahawks había estado jugando a nivel de MVP de cara al enfrentamiento del domingo contra los Rams. Darnold tuvo la calificación más alta entre los mariscales de campo en el sitio de análisis Pro Football Focus, también fue primero en QBR y tuvo el índice de pasador número 2 de la NFL, gracias en gran parte a sus 9.9 yardas por intento, el mejor de la liga. Pero también tenía la reputación, justa o no, de tropezar en los momentos más importantes. El domingo sólo amplificó esa percepción.

La temporada pasada, Darnold organizó una campaña de Pro Bowl con los Vikings, quienes ganaron 14 de sus primeros 16 juegos. Fue una de las historias más notables de la liga dadas sus luchas durante sus primeros seis años. ¿Pero en el final de la temporada regular contra los Lions, con un título divisional y un descanso en la primera ronda en juego? Completó 18 de 41 pases para 166 yardas en una derrota por 31-9. ¿Y en el partido de playoffs de la primera ronda contra los Rams una semana después? Tomó nueve capturas en una derrota por 27-9.

Esa racha de dos juegos le puso a Sam la etiqueta de que brilla contra los equipos medios y fracasa contra la élite. Esa etiqueta permanece.

Después de todo, los Seahawks tuvieron la oportunidad de tomar posesión exclusiva del primer lugar de la NFC Oeste con una victoria sobre los Rams (8-2) en el SoFi Stadium el domingo. También parecía alcanzable, dada su racha de cuatro victorias consecutivas y su segunda mejor diferencia de puntos en la NFL.

Pero en su segundo retroceso del juego, Darnold lanzó un pase a las manos del profundo de los Rams, Kamren Kinchens, en la 34 de los Seahawks. Los Rams anotaron un touchdown para ponerse arriba 7-0 en la siguiente posesión.

No fue un final del juego, ya que los Seahawks jugaron apretados el resto de la mitad y entraron al vestuario perdiendo 14-9 después de tres goles de campo de Jason Myers.

¿Pero su primera posesión del tercer cuarto? Darnold lanzó una cobertura ajustada y fue interceptado por el esquinero Cobie Durant en la yarda 36 de Seattle. Los Seahawks recuperaron el balón con un balón suelto forzado dos jugadas después, por lo que no sufrieron daño. Pero cuando Darnold lanzó un pase a los guantes de Kinchens en la siguiente posesión, hubo un montón de daño. Los Rams, comenzando desde la yarda 27 de Seattle, anotaron un touchdown cuatro jugadas después para tomar ventaja 21-12.

Aun así, cuando quedaban más de 14 minutos de partido, era posible una remontada. Luego, tratando de evitar una captura para mantenerse dentro del alcance del gol de campo, Darnold lanzó su cuarta intercepción, esta vez al esquinero Darious Williams, quien la devolvió 18 yardas frente a las 49 de los Seahawks.

Sorprendentemente, los Seahawks forzaron dos triples consecutivos y redujeron la ventaja a dos puntos mediante una serie de touchdown de 84 yardas que diseñó Darnold. Menos de un minuto después, recuperaron el balón por su cuenta 1 perdiendo 21-19 con 1:41 por jugarse. Sam pudo mover el balón hasta la yarda 43 de Los Ángeles, pero Myers falló el intento de 61 yardas que le habría dado la victoria a los Seahawks.

Esfuerzo valiente y un reagrupamiento mental admirable por parte de Darnold, quien finalizó 29 de 44 para 279 yardas y ningún touchdown. Pero la pérdida aún recayó sobre él.

“Tengo que mejorar personalmente”, dijo Darnold, quien está empatado con el mariscal de campo de Miami, Tua Tagovailoa, en la mayor cantidad de pérdidas de balón en la NFL (14). “No debo entregar el balón. Es tan simple como eso. Debo hacer mi trabajo, proteger el balón, llevar el balón campo abajo, poner el balón en la zona de anotación, y siento que siempre estaremos en posición de ganar el partido de fútbol si simplemente hago eso”.

A lo largo de 10 juegos, Darnold ha superado las expectativas y ha demostrado ser una clara mejora con respecto a su predecesor, Geno Smith. Sin su juego, Seattle no está en la pelea por un título divisional o un lugar en los playoffs. Y el hecho de que los Seahawks incluso hayan tenido la oportunidad de ganar contra un desalentador equipo de los Rams como visitante es un testimonio de que tienen una de las mejores defensas del fútbol. Pero van a necesitar a su mariscal de campo cuando las luces sean más brillantes.

Cuando se le preguntó después del partido cuál fue su mensaje para Darnold, el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, dijo: “Sigue haciéndolo, hombre. Te amamos y te respaldamos”.

No hay razón para que ellos también no lo hagan. Darnold ha tenido un año estelar.

Este juego no tendrá ningún efecto en que él haga repeticiones con los unos. Sin embargo, tiene un efecto en su reputación.