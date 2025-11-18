Sam Darnold lucha, los Seahawks decepcionan frente a los Rams | Impresiones instantáneas

Tres impresiones instantáneas después de la derrota de los Seahawks por 21-19 ante los Rams el domingo:

Malo Sam

No hace falta decir que las probabilidades de ganar cuando tu mariscal de campo lanza cuatro intercepciones son extremadamente bajas.

El problema con la actuación que Sam Darnold presentó el domingo es que no hay garantía de que se trate de una aberración excepcional. No tiene un historial de éxito lo suficientemente largo como para creer con certeza que no volverá a aparecer otro día de cuatro intercepciones.

Todo el día sentí que Darnold estaba tratando de hacer demasiado, sabiendo cuán estrechos eran los márgenes contra un oponente de tanta calidad. Lanzó su pie trasero en el primer cuarto para su primera intercepción. No necesitó intentar forzar el tiro destinado a Elijah Arroyo en el tercer cuarto y a principios del último cuarto, los Seahawks ya estaban en el rango extendido de gol de campo cuando forzó otro tiro y lanzó su cuarta selección.

La única intercepción que podría ser justificable fue la del comienzo del tercer cuarto cuando fue golpeado mientras lanzaba. Incluso entonces, el momento no podría ser peor para comenzar la segunda mitad con una pérdida de balón.

Las cuatro intercepciones de Darnold empataron un récord personal, logrado dos veces anteriormente cuando era el mariscal de campo de los Jets. Y aunque Darnold hizo su trabajo al darle a Seattle una oportunidad en los minutos finales, ya era demasiado tarde para superar los errores de antes.

Los primeros nueve juegos con Darnold fueron en su mayoría mágicos. Pero el estigma que siguió a su salida de Minnesota después de su asombrosa temporada de regreso hace un año fue la forma en que jugó al final de la temporada cuando estuvo terrible en una derrota de la Semana 18 ante Detroit y luego sufrió una noche miserable contra los Rams en el juego de playoffs de comodines.

Existía la sensación de que en algún momento esa versión de Darnold iba a aparecer nuevamente.

Lo hizo, en el partido más importante de la temporada de los Seahawks hasta la fecha.

Si bien el resultado se centrará en gran medida en cómo jugó Darnold, también se convirtió en una muestra de lo buenos que son los Seahawks en el lado defensivo del balón.

Deseche el primer cuarto cuando los Rams lograron dos buenas series largas y convirtieron la primera de las intercepciones de Darnold, y la defensa de Seattle fue excepcional en los últimos tres cuartos. A pesar de todas las pérdidas de balón y errores, la defensa de los Seahawks los mantuvo en el juego el tiempo suficiente como para darles la oportunidad de recuperarse al final del último cuarto.

Los Rams terminaron con sólo 249 yardas totales y sólo 115 después del primer cuarto. Matthew Stafford ganó apenas por cuarta vez en su carrera lanzando para menos de 150 yardas.

Fue una actuación defensiva en la que todos jugaron un papel y hay que elogiarla.

Nos vemos en un mes

Si bien los Rams ahora tienen la ventaja en la carrera divisional, no se sorprendan si esto sucede en su encuentro el 18 de diciembre en Lumen Field. Ambos equipos tienen calendarios en su mayoría manejables desde ahora hasta el 14 de diciembre, cuando ambos recibirán a oponentes de calidad: Seattle juega contra Indianápolis y los Rams se enfrentan a los Lions. Esos cinco días bien podrían reducirse a decidir la NFC Oeste.

Si ese enfrentamiento de la Semana 16 termina decidiendo las cosas, esta primera reunión estuvo a la altura de las expectativas.