Sam Darnold no puede fallar mientras los Seahawks abruman a los comandantes

LANDOVER, Maryland – A veces era casi difícil decir qué se estaba acumulando más rápido durante la primera mitad del domingo por la noche contra los Washington Commanders: los puntos anotados por los Seahawks o los pases completos consecutivos lanzados por el mariscal de campo Sam Darnold.

Entre los que tuvieron problemas para seguir el ritmo estaba Darnold.

“Obviamente puedo sentir el flujo del juego y entender que lo estamos haciendo muy bien en la ofensiva”, dijo Darnold, quien completó los 16 pases que lanzó en la primera mitad y empató un récord del equipo con 17 en total. “Pero no, no sabía que no había lanzado un pase incompleto (en la primera mitad), pero fue genial.

“Alguien en el entretiempo me dijo que no había lanzado un incompleto, así que creo que él tiene la culpa de que yo haya lanzado un incompleto en la segunda mitad. No voy a decir quién fue”.

Lo único que realmente les importó a los Seahawks es que todos esos puntos y pases completos sumaron una de las victorias más impresionantes del equipo en años, y ciertamente la más brillante del año y medio de la era Mike Macdonald, 38-14 sobre los Commanders en el Northwest Stadium.

Las 16 competencias consecutivas de Darnold, que incluyeron cuatro pases de touchdown en la primera mitad, llevaron a los Seahawks a una ventaja de 28-0 al final del segundo cuarto.

“La ejecución de Sam en este momento es simplemente ridícula”, dijo Macdonald.

Pero Darnold no estaba solo entre los héroes.

Jaxon Smith-Njigba estableció un récord del equipo con su cuarto juego consecutivo de recepción de 100 yardas (ocho de 129); el profundo Ty Okada tuvo una intercepción acrobática, la primera de su carrera, en el segundo cuarto que condujo a un touchdown; el tackle nariz Brandon Pili forzó un balón suelto en una devolución de patada de salida que condujo a otro touchdown; el receptor novato Tory Horton anotó dos touchdowns al comenzar en lugar del lesionado Cooper Kupp; y el ala cerrada novato Elijah Arroyo también anotó el primer TD de su carrera.

“Los muchachos están comprometidos a jugar nuestro estilo de juego”, fue la explicación de Macdonald para todo esto, tal vez no demasiado emocionante pero sí difícil de discutir.

En el proceso, los Seahawks mejoraron a 6-2 con la victoria, la sexta en siete juegos desde una derrota en casa ante los 49ers en la apertura de la temporada, y se mantuvieron empatados con Los Angeles Rams en la cima de la NFC Oeste.

La victoria también amplió su récord de franquicia de victorias consecutivas como visitante a 10 y los dejó 11-1 fuera de Seattle con Macdonald.

El buen comienzo de Darnold destacó una primera mitad en la que los Seahawks superaron a Washington 330-140 y promediaron 12,2 yardas por jugada mientras terminaban el juego en el entretiempo.

Aún así, se ordenó que se jugara una segunda mitad, y las cosas fueron de mal en peor para los Commanders cuando el mariscal de campo Jayden Daniels sufrió lo que se informó que era una dislocación del codo izquierdo cuando fue tacleado por Drake Thomas con 7:29 restantes en el juego. Daniels sufrió la lesión cuando intentó sostenerse con su brazo izquierdo mientras lo arrojaban al suelo.

Los jugadores de ambos lados rodearon a Daniels mientras lo atendían en el campo, y Macdonald se unió a ellos.

“Mi corazón está con él, hombre”, dijo Macdonald.

Washington, jugando una noche en la que el equipo retiró el número del legendario receptor Art Monk, ganó el sorteo y eligió recibir.

A partir de ahí todo fue cuesta abajo para Washington.

Los Seahawks forzaron un despeje, tomaron el control de su propia yarda 10 y movieron la longitud del campo, y algo más, en 12 jugadas, coronadas por un pase de 4 yardas de Darnold al novato Horton para poner el marcador 7-0 con 3:04 restantes en el primer cuarto.

Washington se movió a la 40 de Seattle en su siguiente serie a principios del segundo cuarto, enfrentándose a un tercero y dos, la última vez que hubo suspenso real en el juego.

Una penalización con una máscara sobre el liniero de Washington, Chris Paul, hizo el tercero y 17 y Daniels se revolvió e intentó golpear al receptor Jaylin Lane cerca de la línea lateral.

Pero su pase quedó suspendido en el aire y Okada, que seguía siendo titular en lugar del lesionado Julian Love, se acercó y saltó y no sólo atrapó el balón, sino que arrastró ambos pies dentro del campo cuando Lane lo golpeó.

“Fue increíble, fue increíble”, dijo Macdonald. “Sí, casi hizo que pareciera que sucedió en cámara lenta, ver el segundo pie bajar y golpear con el dedo… Ese fue un gran punto en el juego”.

Okada señaló que Devon Witherspoon, quien regresó después de perderse tres juegos por una lesión en la rodilla, ayudó a sacar a Daniels del bolsillo.

“Teníamos presión sobre el mariscal de campo, él lo abandonó y simplemente aprovechó la oportunidad”, dijo Okada. “Fue una gran sensación”.

Eso les dio a los Seahawks el balón en su propia yarda 40.

La ofensiva necesitó sólo siete jugadas para sacar provecho, y la recompensa llegó con un pase de 25 yardas de Darnold a Horton.

Horton se alineó en la ranura izquierda en cobertura masculina contra el esquinero de Washington, Mike Sainristil. Horton pasó corriendo a Sainristil en el centro y salió al campo abierto y tuvo un touchdown tan fácil como pudo para poner a los Seahawks arriba 14-0 con 8:52.

Lane perdió el balón en el saque inicial después de que Pili le quitara el balón de las manos, y el novato de los Seahawks, Connor O’Toole, lo recuperó en la yarda 26 de los Commanders.

Pili, de 334 libras, dijo que antes de esta semana no le habían pedido que jugara en un equipo inicial desde la escuela secundaria. Macdonald dijo que guardaría los detalles de por qué el equipo quería hacer el movimiento aparte de que “había algunas cosas sobre por qué queríamos hacerlo”.

Dijo Pili: “Me sorprendió. Pero no me importó. Dondequiera que el equipo me necesite, estoy feliz de ayudar en lo que pueda… Cada vez que hago una entrada trato de ser consciente de dónde está el balón. Intento estarlo de todos modos. Y disparar, esa es sólo una vez que tuve suerte”.

Los Seahawks no perdieron el tiempo y aprovecharon la ventaja cuando Darnold golpeó al ala cerrada Elijah Arroyo para un touchdown de 26 yardas en la siguiente jugada, dándole a los Seahawks 14 puntos en 11 segundos.

Darnold dijo que es posible que el equipo no siempre haga tan rápido una jugada importante después de una pérdida de balón, pero que “tal como iba el juego parecía que era un muy buen momento para decidir eso”.

Los desesperados Comandantes se alinearon para intentarlo en cuarta y uno en su propio 29 en la siguiente serie. Pero como muestra de la forma en que jugaron toda la noche, el ala cerrada veterano Zach Ertz fue sancionado por una salida en falso y Washington despejó.

Los Seahawks tomaron el control en su propia yarda 13 y necesitaron sólo cuatro jugadas para volver a estar en el tablero.

Esta vez, fue Cody White, quien fue elevado del equipo de práctica el sábado para reemplazar a los lesionados Cooper Kupp, Jake Bobo y Dareke Young, aumentando el total de puntos y la humillación de Washington, tomando un pase corto y lanzando sobre el safety de Washington, Quan Martin, y corriendo por la banda para una anotación de 60 yardas.

Fue el primer touchdown de los seis años de carrera de White en la NFL y le dio a los Seahawks una ventaja de 28-0 con 4:34 por jugar en el segundo cuarto y seguramente obligó a gran parte de la audiencia televisiva nacional a ver qué más estaban transmitiendo.

“Es genial verlo jugando”, dijo Smith-Njigba de White, quien se unió a los Seahawks a mitad de la temporada 2023, pero había jugado solo cinco partidos para Seattle antes del lunes por la noche.

Daniels anotó en una carrera de 1 yarda cuando quedaban 53 segundos en la primera mitad para poner el marcador 28-7. Los Seahawks respondieron con un avance de 53 yardas para agregar un gol de campo de Jason Myers cuando se acababa el tiempo en la primera mitad.

Darnold empató el récord del equipo de Moon de pases completos consecutivos al ala cerrada AJ Barner en la segunda jugada de la segunda mitad.

La racha terminó en la siguiente jugada cuando Darnold intentó golpear a Smith-Njigba en una ruta de desvanecimiento por la banda derecha en una jugada de tercera y uno. El pase pareció dar en el blanco pero fue interrumpido por Marshon Lattimore.

Darnold mostró un raro momento de falibilidad cuando Sainristil interceptó un pase por el medio en la siguiente serie.

Después de detener nuevamente a los Commanders, los Seahawks dejaron en claro que no habría una remontada milagrosa al avanzar 60 yardas en nueve jugadas para agregar otro touchdown en una carrera de 1 yarda del ala cerrada Barner en su versión del Tush Push.

Eso puso el marcador 38-7 con 1:53 restantes en el tercer cuarto y dejó a todos preguntándose por qué los titulares seguían jugando.