Santa Margarita frena al invicto Sierra Canyon en cuartos de final

Una rara tormenta de noviembre arrojó galones continuos de lluvia sobre jugadores y fanáticos el viernes por la noche en todo el sur de California, creando oportunidades para los menos favorecidos en los cuartos de final de los playoffs de fútbol americano de las escuelas secundarias.

Nadie estaba mejor preparado para la lluvia que el mariscal de campo de Santa Margarita, Trace Johnson, quien jugó la temporada pasada en Florida. “Todos los demás partidos fueron lluvia”, dijo.

Johnson disparó pases de touchdown de 33 y 34 yardas al estudiante de segundo año Ryan Clark para ayudar a Santa Margarita (8-3), cabeza de serie número 5, a propinarle a Sierra Canyon (10-1), cabeza de serie número 4, su primera derrota, 21-9, para avanzar a las semifinales de la División 1 de la Sección Sur.

La gran sorpresa de la noche fue que Orange Lutheran, cabeza de serie número 8, eliminara a St. John Bosco, cabeza de serie número 1, 20-19 cuando los Bravos fallaron un punto extra en los últimos dos minutos. Orange Lutheran (3-8) perdió ante St. John Bosco 48-0 en la temporada regular. La gran jugada fue el estudiante de segundo año King Rich Johnson devolviendo una intercepción para un touchdown y una ventaja de 20-13. Los Lancers recibirán a Santa Margarita la próxima semana en Orange Coast College.

“Pasar de perder 48-0 a vencer a un equipo en los playoffs habla de su carácter y crecimiento continuo”, dijo el entrenador de Orange Lutheran, Rod Sherman. “Nuestro objetivo es jugar nuestro mejor fútbol al final del año. No ponemos excusas con nuestro equipo joven. Jugamos nuestro mejor partido de fútbol del año. Estoy muy orgulloso de nuestros muchachos. Superaron el bloqueo mental de que pueden jugar con cualquiera en el país”.

La otra semifinal tendrá a Mater Dei en Corona Centennial. Centenario derrotó a Servita 41-6. Mater Dei derrotó a Mission Viejo 20-0.

Sierra Canyon nunca había estado rezagada esta temporada, liderada por una defensa considerada la mejor de la región. Pero Johnson sorprendió a los Trailblazers con su pase de touchdown a Clark al final de la primera mitad para una ventaja de 7-3 en el medio tiempo. Sierra Canyon anotó en su primera posesión de la segunda mitad para ponerse arriba 9-7, pero después de eso, fue la defensa de Santa Margarita la que mostró su forma dominante.

Isaia Vandermade capturó al mariscal de campo de Sierra Canyon, Laird Fink, dos veces en la segunda mitad. También rechazó un intento de pase. Fink se vio limitado a 92 yardas por aire. Los Eagles tuvieron tres capturas en la segunda mitad, con el principal tacleador Leki Holani haciendo tacleada tras tacleada.

Santa Margarita ingresó a los playoffs de la División 1 con el entrenador de primer año Carson Palmer después de haber jugado con seis de los siete equipos en uno de los calendarios de temporada regular más difíciles. Palmer destacó a Clark, quien también es el pateador de despeje de los Eagles.

Santa Margarita no había hecho nada en ofensiva. Luego, Trace Johnson consigue tiempo y se conecta con Ryan Clark para un touchdown de 33 yardas con 18 segundos restantes en el segundo cuarto. Santa Margarita 7, Sierra Cañón 3. Medio tiempo. pic.twitter.com/2yUnn5ZI4b – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 15 de noviembre de 2025

“Era increíble”, dijo Palmer. “Hizo jugadas toda la noche”.

Clark dijo: “Fueron grandes lanzamientos. Practicamos bien toda la semana”.

El mariscal de campo de Sierra Canyon, Laird Fink, lanza bajo la lluvia. (Craig Weston)

Jaxsen Stokes de Sierra Canyon corrió para 106 yardas, pero las oportunidades perdidas en la primera mitad resultaron costosas. Los Trailblazers intentaron tres tiros de campo. Carter Sobel anotó un gol de campo de 34 yardas, pero le bloquearon uno y falló desde 42 yardas. Fink tuvo un pase interceptado en la zona de anotación por Joshua Holani en otra gran jugada para los Eagles.

Con siete compromisos con la USC jugando en el campo empapado de Sierra Canyon para todo clima y el ganador del Trofeo Heisman de la USC, Palmer, entrenando a Santa Margarita, habría sido un momento perfecto para contratar a Traveller para galopar por el campo o tomar prestada la banda troyana para tocar “Tusk”.

Palmer ciertamente ha tenido un impacto en su primera etapa como entrenador de secundaria.

“Ha sido muy divertido y todavía continúa”, dijo.