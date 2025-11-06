Sarr evita el sonrojo de Mateta mientras su doblete inspira a los Eagles a una victoria crucial en la Conference League

LAS ÁGUILAS mantuvieron en silencio al Parrott mientras su campaña en la Liga de Conferencia finalmente tomaba pleno vuelo, gracias a la insaciable Ismaila Sarr.

El exdelantero del Tottenham Troy Parrott regresó a Londres con el AZ con la esperanza de cortar las alas del Crystal Palace.

Pero apenas soltó un graznido cuando Sarr y Maxence Lacroix se aseguraron de que Palace respondiera de la impactante derrota de Larnaca para conseguir su segunda victoria de tres.

Y podría haber sido aún mejor si Jean-Philippe Mateta hubiera llevado sus botas de tiro.

Los 2.500 aficionados que viajaron optaron por una marcha de dos millas desde el centro de la ciudad de Croydon hasta el suelo.

Pero a sus jugadores les esperaba todo menos un paseo por Selhurst Park.

El AZ llegó a Inglaterra con un historial nefasto: perdió en sus diez viajes anteriores a importantes partidos europeos y encajó 28 goles.

Y casi era el número 29 en el minuto 12, cuando Sarr bajó el pecho y disparó de volea contra el poste.

Dos minutos más tarde, el árbitro italiano Daniele Chiffi señaló el punto penal por la tonta entrada deslizante del portero Rome-Jayden Owusu-Oduro sobre Sarr, aunque hubo un contacto mínimo.

Se izó la bandera, pero una larga revisión del VAR vio el penalti concedido.

El esfuerzo de Mateta careció de convicción cuando Owusu-Oduro se lanzó hacia su izquierda para salvar bien.

E hizo lo mismo en unos 60 segundos, volando para negar brillantemente el cabezazo de Sarr al segundo palo.

El balón le fue reciclado a Will Hughes y su audaz volea pegó en el travesaño.

El portero del AZ llevaba una vida encantadora pero, de algún modo, todavía antes del ecuador de la primera parte, Palace finalmente tuvo el balón en la red gracias a un dulce disparo de Lacroix.

La bandera se levantó inmediatamente contra Mateta en la preparación, pero era Marc Guehi quien estaba involucrado y el patrón estaba muy atento.

Así que siguió otra larga parada del VAR… y de nuevo las cosas salieron bien para los locales, a pesar de sus incesantes gritos de “joder Uefa”.

Irónicamente, el gol calmó el caos hasta bien entrado el tiempo de descuento de la primera mitad, cuando Action Man Sarr puso el 2-0.

Jefferson Lerma reformuló un tiro libre profundo con un poco de tenis de cabeza, Lacroix pasó a través de un defensor del AZ al extremo senegalés, de 27 años, que asomó.

Esta vez el asistente no frustró las celebraciones del Holmesdale End.

Debería haber sido 3-0 en el descanso, pero Mateta inexplicablemente falló diez metros cuando Lerma, comprensiblemente, esperaba que el delantero disparara tras un pase de Sarr.

Pero no pasó mucho tiempo para que Sarr volviera a estar en medio de la acción después del descanso, amonestado por su reacción de enojo al recibir lo que habría sido un penalti aún más suave.

Su frustración aumentó cuando inmediatamente en el otro extremo, Palace no logró despejar y el disparo del capitán del AZ, Sven Mijnans, rebotó en Daniel Muñoz, sin darle oportunidad a Dean Henderson.

La frustración duró sólo dos minutos, antes de que el ex jugador del Watford recuperara la ventaja de dos goles.

Mateta sostuvo el balón magníficamente en el medio y alimentó a Sarr, quien corrió claro y anotó con confianza.

Los papeles se invirtieron en la marca de la hora, pero Mateta volvió a cambiar sus líneas y se fue desviado.

Esa fue la última participación de Sarr en unos emocionantes 65 minutos, sustituido antes de cualquier posibilidad de completar su hat-trick.

Pero ya era un trabajo muy bien hecho para él y para Palace.