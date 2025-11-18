Sayvia Sellers gana el honor de Big Ten mientras las mujeres de la Universidad de Washington permanecen en la encuesta de AP

Sayvia Sellers se convirtió en la primera jugadora de baloncesto de Washington en capturar el premio Big Ten Player of the Week.

El escolta junior reclamó los honores después de anotar 30 puntos, la mayor cantidad de su carrera, empatando y guiando a los Huskies a una victoria fuera de conferencia por 72-61 contra Utah el sábado.

El lunes pasado, anotó 19 puntos durante la victoria por 87-56 sobre Montana.

Sellers promedia 23,3 puntos por partido, ocupando el segundo lugar en el Big Ten y el 11th en el país entre los jugadores de la División I.

Universidad de Washington se mantiene en 25

Después de hacer su debut de temporada en el ranking Top 25 de The Associated Press la semana pasada, el equipo de baloncesto femenino de Washington permaneció en la encuesta y se mantuvo en el puesto 25.

Es la primera vez que los Huskies pasan semanas consecutivas en el ranking AP desde marzo de 2017, cuando terminaron 29-6 y avanzaron al torneo Sweet 16 de la NCAA.

Esta semana, los Huskies reciben a Fresno State el miércoles y a Vermont el domingo.