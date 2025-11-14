Se abre un elegante estadio de fútbol en Americana at Brand

Cuando el sol comienza a ponerse sobre las montañas de San Gabriel, un grupo de personas corre por un vibrante campo de fútbol de césped, pasando una pelota por el aire. Están rodeados por el resplandor del paisaje urbano del centro de Glendale: a la vista hay calles arboladas, una hermosa arquitectura cívica y una estructura estilo Torre Eiffel.

Es fácil olvidar que estás encima del estacionamiento de un centro comercial.

Skyline Pitch es una instalación deportiva al aire libre de 25,000 pies cuadrados que se ha apoderado del nivel superior del Americana at Brand, convirtiendo lo que alguna vez fue un bloque de concreto en un área de juegos para los amantes del fútbol de todas las edades y niveles.

Los juegos para recoger comienzan en $15 en el lugar al aire libre. (Jason Armond / Los Ángeles Times)

Creado por la agencia de marketing Elemento L2, con sede en Chicago, el complejo abrió su ubicación en Los Ángeles este otoño con dos campos de fútbol en la azotea, una jaula de panna (básicamente una pequeña área cerrada para juegos 1 contra 1 o 2 contra 2 centrados en la velocidad), una cancha de tenis fut (una pequeña cancha rectangular con una red que la divide), una sección de fútbol golf y otras zonas de juego interactivas, ofreciendo a los jugadores 15 maneras de participar en el deporte. El lugar también cuenta con elegantes salas de estar donde los clientes pueden pasar el rato, pedir comida, tomar cócteles sin alcohol, ver juegos en televisores de pantalla plana y bailar con música interpretada por DJ en vivo en noches especiales.

Skyline Pitch sigue una tendencia de clubes deportivos que se mudan a centros comerciales a medida que los líderes minoristas intentan aprovechar el deseo de los clientes de experiencias comunitarias y nuevas actividades. En los últimos dos años, el local cubierto de pickleball Pickle Pop debutó en Santa Mónica, en parte para intentar revivir el enfermo Third Street Promenade, y Padel Up (dedicado al deporte del pádel) ingresó a Westfield Century City. También el verano pasado, un club social de deportes de raqueta anunció que se haría cargo del desaparecido edificio Macy’s en The Bloc en el centro de Los Ángeles.

En el mundo del fútbol recreativo, convertir una parte de una estructura de estacionamiento para crear Skyline Pitch es una medida bienvenida, que ayuda a aliviar una de las barreras constantes para los jugadores en Los Ángeles: la escasez de campos.

Una vista desde el campo de fútbol hasta el centro de Los Ángeles. (Jason Armond / Los Ángeles Times)

“Encontrar un lugar para jugar es lo más difícil”, dice Matthew Bambrick, fundador de SoCal Youth Sports, una de las organizaciones locales que se asoció con Skyline Pitch para albergar campos de entrenamiento para jóvenes y otros programas. “Así que encontrar espacios subutilizados o espacios que puedan revitalizarse de diferentes maneras es realmente muy inteligente. Este debería ser el modelo”.

Para Iván López, cofundador de elemento L2, tenía sentido abrir la segunda ubicación de Skyline Pitch en Los Ángeles (la primera fue en Chicago), no solo porque es sede de tres equipos profesionales y será sede de la Copa Mundial de la FIFA el próximo verano, sino también por la rica cultura futbolística de la ciudad.

La gente disfruta de una tarde jugando al fútbol. (Jason Armond / Los Ángeles Times)

“Los estadios están abarrotados, ya sea [the] Copa de Oro, Copa del Mundo, [UEFA] Nations League, y celebramos el juego de muchas maneras”, dice López, quien ha estado viajando a Los Ángeles durante años para crear activaciones de fútbol para marcas como Target y Coca Cola. “Aquí es donde el juego está vivo y coleando”.

Cualquiera que quiera jugar en Skyline Pitch puede inscribirse en juegos sencillos a partir de $15, alquilar un campo completo a partir de $150 o comprar un pase de actividades de $20, que le otorga acceso durante dos horas. El lugar también está disponible para eventos privados y fiestas de cumpleaños. Junto con SoCal Youth Sports, otros socios locales incluyen Cal South Soccer y Soccer Stars Los Angeles.

Jimmy Conrad, quien jugó para el equipo nacional de fútbol durante cinco años y 12 años para la Major League Soccer, se convirtió en embajador de la marca Skyline Pitch y dice que le hubiera encantado tener un espacio como Skyline Pitch cuando crecía en Los Ángeles, un lugar donde “alentan a la gente a jugar fútbol”.

“Simplemente no existía en mi generación”, dice. Aunque la calle y los parques locales [offer] espacio más que suficiente para jugar, dice, tener un lugar exclusivo con las porterías y líneas adecuadas “simplemente aumenta el factor genial”.