Se confirma la cartelera secundaria de Jake Paul vs Anthony Joshua con dos de los antiguos oponentes de YouTuber luchando

Se ha anunciado LA CARTELERA FUNDAMENTAL para la pelea entre Anthony Joshua y Jake Paul.

E incluye una pelea entre dos ex estrellas de MMA, que anteriormente pelearon con Paul, de 28 años.

El controvertido YouTuber y Joshua, de 36 años, se enfrentarán el 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami.

Y las promociones más valiosas del niño problemático anunciaron el resto de la cartelera.

Joshua vs Paul será uno de los dos eventos principales junto con la pelea entre Alycia Baumgardner y Leila Beaudoin.

La leyenda de UFC Anderson Silva también se enfrentará al ex as de MMA Tyron Woodley.

Woodley, de 43 años, se enfrentó a Paul dos veces, mientras que Silva, de 50 años, luchó contra el YouTuber una vez; ambos perdieron todas esas peleas.

Habrá cuatro partidos más en el próximo evento en Florida.

Esos son Cherneka Johnson contra Amanda Galle, Yoka Valle contra Yadira Bustillos, Avious Griffin contra Justin Cardona y Keno Marley contra Diarra Davis Jr.

El evento ha sido denominado Día del Juicio y se transmitirá en vivo por Netflix.

Paul debía regresar a la plataforma de transmisión el viernes pasado contra Gervonta Davis en una extraña pelea de exhibición.

Pero el enfrentamiento terminó después de que Davis, de 31 años, fuera acusado de abuso doméstico en una demanda civil presentada en su contra por una exnovia.

El boxeador fue acusado de agresión, agresión agravada, encarcelamiento injustificado, secuestro e imposición intencional de angustia emocional.