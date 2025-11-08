Se cree que Beau Greaves causará ‘graves problemas’ a Littler y compañía mientras la multitud del Grand Slam of Darts canta su nombre

Se ha sugerido que BEAU GREAVES causará “serios problemas” a Luke Littler y compañía después de protagonizar el Grand Slam de Dardos.

La multitud de Wolverhampton cantó el nombre de Greaves mientras realizaba una actuación estelar contra la estrella de los dardos Michael van Gerwen.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

La pareja chocó en un thriller que resultó en un empate en los playoffs.

Greaves falló dos dardos del partido y Van Gerwen finalmente salió victorioso con una victoria por 5-4.

Y la joven recibió una gran ovación mientras los fanáticos coreaban con entusiasmo su nombre.

Greaves ahora está lista para destrozar el PDC después de aceptar su primera tarjeta de gira.

GUERRERO DEL CAMINO Littler revela que compró un BMW por 39.000 libras hace seis meses, antes del infierno de los exámenes teóricos CAMPER Gana una VW Campervan más £5.000 en efectivo o £40.000 en efectivo por solo 21p con nuestro código

Significa que se enfrentará regularmente a los nombres más importantes del juego, incluidos Littler y Luke Humphries.

Pero los fanáticos confían en que Greaves no estará allí para compensar los números después de darle una oportunidad a Van Gerwen.

Uno dijo: “Honestamente, puedo verla como una de las 10 mejores jugadoras del mundo”.

Otro declaró: “Se necesita un jugador muy especial para lograr que Van Gerwen se levante el calcetín a mitad del juego.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

“Greaves estará bien tocando en la gira principal, ella es absolutamente mostaza”.

Uno señaló: “Los chicharrones causarán serios problemas en la gira el próximo año”.

Otro estalló: “Greaves es tan buena que definitivamente ganará una especialización en PDC”.

Uno gritó: “Ella demostró que es una jugadora increíble, no nos sorprendería que fuera una habitual en las mayores”.

Otro añadió: “Greaves es absolutamente repugnante, muy feliz de haber recibido su tarjeta de gira. Ya es mejor que el 90 por ciento de la plantilla actual del PDC”.