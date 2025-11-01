Se espera que Shohei Ohtani sea titular para los Dodgers en el Juego 7 de la Serie Mundial

Los Dodgers han forzado un Juego 7 en la Serie Mundial.

Y se espera que Shohei Ohtani sea su lanzador abridor.

En lo que serán apenas cuatro días después de su inicio de más de seis entradas y 93 lanzamientos en el Juego 4 de esta Serie Mundial, Ohtani probablemente servirá como abridor del equipo en la competencia del sábado en la que el ganador se lo lleva todo, según una persona con conocimiento de la situación que no está autorizada a hablar públicamente.

Si bien es casi seguro que Ohtani no hará una apertura completa, debería poder completar al menos dos o tres entradas (dependiendo de qué tan laboriosa sea su salida). Cuatro o cinco entradas tampoco estarían fuera de discusión, incluso en lo que será apenas la segunda salida de su carrera en la MLB lanzando con tres días de descanso.

La única vez que Ohtani lo hizo fue en 2023, cuando siguió una apertura de dos entradas acortada por la lluvia en Fenway Park contra los Medias Rojas con una salida de siete entradas cuatro días después.

El sábado, por supuesto, llegará en circunstancias completamente diferentes, en lo que será el primer séptimo juego de una Serie Mundial desde 2019.

Al iniciar a Ohtani, los Dodgers se asegurarían de no perder su bate por el resto del juego, gracias a las reglas de doble vía de la MLB. Si entrara en relevo durante el juego, la única forma en que podría permanecer después es si se desplazara a los jardines (ya que las reglas de la MLB estipulan que un equipo perdería el puesto de bateador designado en tales circunstancias). Iniciarlo también elimina cualquier complicación que vendría al tratar de encontrarle tiempo para calentar si su lugar en el orden de bateo surgiera en la entrada anterior, algo que le habría hecho potencialmente más difícil cerrar el juego.

Ohtani ha completado seis entradas en cada una de sus tres apariciones anteriores como lanzador en esta postemporada, con efectividad de 3.50 y 25 ponches en 18 entradas.

Los Dodgers deberían tener opciones detrás de Ohtani. Tyler Glasnow probablemente estará disponible después de necesitar sólo tres lanzamientos para salvar el salvaje final del viernes. Blake Snell también dijo que estaría disponible después de su inicio en el Juego 5 el miércoles.

En el bullpen, Roki Sasaki también parece estar a disposición del manager Dave Roberts, a pesar de realizar 33 lanzamientos en más de una entrada de trabajo el viernes.

Roberts dijo que todos los que no fueran el abridor del Juego 6, Yoshinobu Yamamoto, estarían disponibles.