Seahawks contratan a los veteranos Cam Akers y Quandre Diggs

Con George Holani lesionado y poca profundidad en el puesto de corredor, los Seahawks anunciaron el miércoles que firmaron al veterano Cam Akers a su lista de 53 hombres.

La movida fue una de varias que el equipo anunció el miércoles, incluida la contratación del profundo Quandre Diggs para el equipo de práctica.

Los Seahawks también anunciaron que firmaron al esquinero Shaquill Griffin y al apoyador Patrick O’Connell del equipo de práctica para la lista de 53 hombres. Ambos pronto quedarían fuera de las elevaciones del equipo de práctica.

También anunciaron que el apoyador Chazz Surratt, quien se lesionó el tobillo el domingo contra los Titans, pasará a la lista de reservas lesionados.

Los Seahawks también anunciaron que firmaron al corredor Myles Gaskin, una ex estrella de la Universidad de Washington que ya ha tenido dos temporadas con los Seahawks esta temporada, para el equipo de práctica junto con el receptor Jimmy Holiday. El tackle Logan Brown fue liberado para hacer espacio.

Los Seahawks también anunciaron que designaron al ala defensiva novato Rylie Mills para regresar a la práctica. Estuvo en la lista de lesionados no relacionados con el fútbol toda la temporada mientras se recuperaba de una lesión de rodilla sufrida en diciembre pasado en Notre Dame.

Akers ha jugado para los Rams, Vikings, Texans y Saints durante una carrera en la NFL que se remonta a 2020.

Jugó en tres partidos para los Vikings a principios de esta temporada antes de ser liberado la semana pasada, ganando 19 yardas en cinco intentos.

Akers formó parte del equipo de Los Angeles Rams que ganó el Super Bowl después de la temporada 2021, ganando 172 yardas en 67 acarreos en la carrera del equipo en los playoffs.

El jugador de 5 pies 10 pulgadas y 217 libras fue una selección de segunda ronda de los Rams en 2020 procedente de Florida State.

Holani, quien ha sido el tercer corredor en la lista de 53 hombres detrás de Kenneth Walker III y Zach Charbonnet, sufrió una lesión en el tendón de la corva el domingo contra los Titans y es posible que tenga que ir a la lista de lesionados, dijo el lunes el entrenador Mike Macdonald.

