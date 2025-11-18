Seahawks reciben buenas noticias sobre la lesión del guardia Gray Zabel | Computadora portátil

Los Seahawks dieron un importante suspiro de alivio el lunes cuando los resultados de las imágenes en la rodilla del guardia izquierdo Gray Zabel no mostraron ninguna lesión significativa, dijo el entrenador Mike Macdonald durante su reunión habitual con los medios del día después del partido.

Zabel, el 18th selección general en el draft de la NFL de abril que ha sido titular en todos los juegos, se fue en el último cuarto con una lesión sufrida en un touchdown de 1 yarda de Kenneth Walker III que redujo el marcador a 21-19, que resultó ser el marcador final del juego.

“Realmente afortunado”, dijo Macdonald. “Evitamos una lesión importante, lo cual es realmente positivo”.

Macdonald indicó que todavía existía la posibilidad de que Zabel se perdiera un juego, algo que quedará más claro a medida que avance la semana.

“Yo diría que lo que escuché (sobre su pronóstico) fue día a día”, dijo. “Ya sabes cómo es eso: podría ser un día a día, podría ser una semana, podría ser más que eso. Pero nada significativo, lo cual es muy positivo”.

Zabel fue reemplazado para la serie final, que consistió en 10 pases cantados, por el jugador de segundo año Christian Haynes. Fue la primera acción del año para Haynes, quien había estado en IR hasta el sábado por un problema en el pectoral.

“Pensé que hizo un buen trabajo”, dijo Macdonald. “Hay algunas cosas que va a limpiar y lo hará”.

Macdonald también elogió el juego de Olu Oluwatimi, quien reemplazó en el centro a Jalen Sundell, quien fue colocado en IR el sábado después de sufrir una lesión en la rodilla contra Arizona.

Los Seahawks iniciaron con los mismos cinco partidos en cada uno de sus primeros nueve juegos de la temporada antes de que Sundell cayera y Oluwatimi jugara contra los Rams.

“Pensé que Olu hizo un gran trabajo interviniendo, estando listo para comenzar (y) decisivo con sus decisiones”, dijo Macdonald. “Nuevamente, hay cosas que necesitamos limpiar como frente como línea ofensiva, pero no es por falta de esfuerzo y las arreglaremos. Simplemente seguimos creciendo. Se ven muchas cosas maravillosas”.

Macdonald dice que Darnold necesita pasar a la siguiente jugada

Macdonald dijo que su revisión de las cuatro intercepciones de Sam Darnold contra los Rams reveló que el mariscal de campo en ocasiones estaba tratando de hacer una jugada donde no había ninguna que hacer. Y la lección de eso, dijo Macdonald, es estar bien con aceptar una captura o un incompleto y pasar al siguiente.

“La mayoría de ellos llegaron tarde en momentos en los que sólo necesitamos pasar a la siguiente jugada”, dijo Macdonald. “Sam ha jugado mucho a tiempo y en ritmo este año y ha hecho muchas jugadas para nosotros al hacerlo. También ha hecho muchas jugadas fuera del cronograma. No quieres quitarle el creador de juego, pero también entiendes cuándo necesitamos poder llegar a la siguiente jugada en lugar de poner el balón en peligro en el campo”.

Dos de las selecciones se produjeron cuando Darnold estaba siendo golpeado en tercera oportunidad, en particular la última cuando Darnold saltó en el tráfico para lanzar un pase por el medio al ala cerrada Elijah Arroyo que fue interceptado por Darious Williams. Darnold reconoció en esa jugada que estaba tratando de evitar ser capturado y salirse del alcance del gol de campo: la jugada se rompió en LA 36.

Los otros dos lograron el primer intento.

Darnold tiene 10 intercepciones en la temporada y 14 pérdidas de balón en general.

Macdonald y los jugadores defendieron con vehemencia a Darnold después del juego, en particular el apoyador Ernest Jones IV, quien usó un lenguaje colorido para indicar que cree que cualquiera que cuestione si Darnold debería ser el QB del equipo está, bueno, equivocado.

Macdonald dijo que Jones “habla por todo el equipo. Creo que eso es lo que todos sienten”.

Macdonald dijo que ni él ni Darnold ni el resto del equipo planeaban pasar mucho tiempo lamentándose por la derrota del domingo, pasando la página del partido de esta semana en Tennessee el lunes por la tarde.

“Ayer nos quedamos cortos; no hay otra manera de dividirlo”, dijo. “Los Rams ganaron el juego. Lo ganaron de manera justa. Jugaron mejor que nosotros y entrenaron mejor que nosotros y eso es lo que sucede. Es difícil. Pero con todas estas derrotas, no puedes dejar que te ganen dos veces. Tienes que retroceder, afrontarlo, seguir adelante, tienes que aprender de ello y eso es lo que hemos hecho hoy”.

Macdonald lamenta los segundos perdidos en el último tramo

Los Seahawks sin duda estaban en contra cuando recuperaron el balón en su propia yarda 1 con 1:41 restantes y un tiempo fuera restante, perdiendo 21-19.

Casi lo superaron, usando 10 jugadas para pasar a la 43 de los Rams, donde un gol de campo de 61 yardas de Jason Myers se quedó corto y hacia la derecha cuando el tiempo se acababa.

Macdonald dijo al revisar la serie que deseaba que los Seahawks no hubieran usado tanto tiempo como lo hicieron en la primera jugada, un pase de 4 yardas a AJ Barner.

Barner se hizo a un lado en la jugada, pero fue tacleado justo dentro de los límites y el reloj siguió corriendo. Eso también significó que Barner tuvo que correr mucho para regresar al grupo.

La siguiente jugada no se rompió hasta que quedaban 1:16, la mayor cantidad de tiempo transcurrido en cualquier jugada de la serie.

“Necesitábamos poder mejorar eso”, dijo.

Macdonald también notó que la gran decisión en la marcha fue si pedir un tiempo muerto cuando los Seahawks consiguieron un primer intento en su propia yarda 26 en una jugada que se rompió con: 40 minutos restantes. Decidieron mantener el tiempo muerto y la flexibilidad de poder utilizar todo el campo. Pero pasaron 18 segundos antes de que se rompiera otra jugada.

Macdonald dijo que el equipo necesita trabajar para estar en situaciones así en el camino y con el desafío de tener que usar un conteo silencioso.

Macdonald agregó que sabía que había riesgo de que se les acabara el tiempo antes de que pudieran haber tenido la oportunidad de anotar un gol de campo cuando ejecutaron una jugada faltando cinco segundos.

Un pase rápido a Rashid Shaheed ganó 6 yardas hasta LA 43 y los Seahawks pudieron pedir un tiempo muerto rápidamente.

“Casi lo más fino que se pueda cortar”, dijo.

Myers había logrado un gol de 61 yardas en el SoFi Stadium en 2020 y uno de 57 yardas al principio del juego, por lo que los Seahawks sintieron que era realista que pudiera realizar la patada.

“Estábamos justo en la línea (para realizar la patada), si no detrás”, dijo Macdonald. “Así que no pusimos (a Myers) exactamente en una gran posición ahí mismo. Pero hay que reconocer que va a salir y dar lo mejor de sí… En mi experiencia, si acierta limpio, tenemos una oportunidad. Está justo al borde de la línea. Probablemente sean mejores probabilidades que lanzar un Ave María”.

Caballero en protocolo de conmoción cerebral

Macdonald dijo que el apoyador Tyrice Knight, quien abandonó el juego con una conmoción cerebral después de realizar una entrada en una patada de salida en el primer cuarto, permanece en el protocolo de conmoción cerebral.

“Lo vi hoy; está de buen humor”, dijo Macdonald. “Pero él está en ello. Así que veremos cómo supera todos los obstáculos (durante la semana)… Sinceramente, no sé cuánto tiempo va a pasar”.