Seahawks y Sam Darnold derrotan a los Cardinals | Impresiones instantáneas

Tres impresiones instantáneas después de que los Seahawks derrotaran a los Cardinals 44-22 para su cuarta victoria consecutiva:

el club de sam

Por un momento, piense en lo que Sam Darnold ha hecho en la primera mitad combinada durante las últimas dos semanas. Tiene 25 o 26 para 349 yardas, cinco touchdowns, cero intercepciones y un índice de pasador perfecto de 158.3.

Literalmente, el único error que cometió fue lanzar un pase incompleto al final del primer cuarto contra Arizona y luego perder el balón en un centro de su propio campo que los Cardinals convirtieron en sus únicos puntos de la primera mitad.

Para ser justos, la segunda mitad de Darnold no fue buena. Lanzó una intercepción en lo profundo de su propio territorio en un pase inclinado a principios del tercer cuarto que condujo a un touchdown de Arizona. También perdió el balón cuando iba a lanzar más adelante en el cuarto y sólo una posición en cuarta oportunidad impidió que los Cardinals capitalizaran.

Son pérdidas de balón con las que los Seahawks podrían vivir en estas circunstancias. No son pérdidas de balón que puedan considerarse aceptables con algunos de los juegos aún por venir, sobre todo la próxima semana en Los Ángeles.

Y sería una tontería pensar que este nivel de juego de la primera mitad de los dos últimos partidos continuará.

Los retornos de D-Law

Quizás nunca volvamos a ver lo que pasó el domingo con el combo de Tyrice Knight y DeMarcus Lawrence.

Primero, considere que solo tres veces en la historia de la NFL un jugador ha devuelto dos balones sueltos en el mismo juego para un touchdown y solo uno de ellos ocurrió en los últimos 75 años.

Entonces, el hecho de que Lawrence devolviera dos balones sueltos para touchdown en la primera mitad contra los Cardinals fue una pieza rara en la historia de la NFL. Los únicos otros que lograron eso en la historia de la liga fueron Jeremy Chinn de Carolina en 2020 contra Minnesota; Fred Evans en 1948 con los Chicago Bears contra Washington; y Al Nesser en 1920 para los Akron Pros contra los Wheeling Stogies.

Ahora considere que Knight fue responsable de forzar el balón suelto de Jacoby Brissett en ambas ocasiones en las que Lawrence se convirtió en el beneficiario. Probablemente eso nunca haya sucedido antes.

Esas dos jugadas resumieron una primera mitad donde el frente defensivo de los Seahawks simplemente abrumó a los Cardinals con diferentes miradas y diferentes presiones que dejaron a Arizona en un constante estado de confusión.

La temporada de JSN

La forma en que Darnold ha jugado en la primera mitad de las últimas dos semanas ha coincidido con que Jaxon Smith-Njigba continúa en camino de lograr la mejor temporada de un receptor abierto en la historia de los Seahawks.

Smith-Njigba terminó con cinco recepciones para 93 yardas y un touchdown de 43 yardas el domingo, superando la marca de las 1,000 yardas por recepción en sólo nueve juegos. Y eso es con Smith-Njigba apenas viendo el campo en la segunda mitad gracias al marcador espectacular. Los Seahawks intentaron sólo dos pases oficiales en la segunda mitad.

Smith-Njigba ahora tiene 1,041 yardas recibidas en la temporada. Está a menos de 300 yardas de superar el récord de la franquicia de 1,303 establecido por DK Metcalf en 2020.

Todo el mundo sabe que el balón va en dirección a Smith-Njigba y nadie hasta el momento ha podido detenerlo. Es una temporada especial que necesita ser reconocida.