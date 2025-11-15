Sean Dyche revela el primer salario de su historia y admite que “habría sido un verdadero idiota” si hubiera ganado lo mismo que ganan ahora los jugadores

SEAN DYCHE admite que “habría sido un completo imbécil” si hubiera ganado el salario de un jugador moderno después de revelar su primer paquete salarial.

El técnico del Nottingham Forest regresó al club de su infancia el mes pasado como sustituto de Ange Postecoglou.

Desde entonces, Dyche los ha guiado a dos victorias, dos empates y una derrota en sus primeros cinco partidos.

Y con el barco estabilizado, el ex hombre de Burnley y Everton ahora está cargando a todo vapor para que Forest vuelva a subir a la tabla.

El propietario Evangelos Marinakis ciertamente espera que los resultados mejoren aún más, después de haber inyectado una cantidad significativa de dinero en el club.

Además de gastar dinero en varios fichajes costosos en los últimos años, Forest también ha visto crecer significativamente su masa salarial.

Se dice que grandes nombres como Morgan Gibbs-White y Chris Wood se embolsan salarios de unas 80.000 libras esterlinas a la semana.

Mientras que se cree que el propio Dyche gana casi £ 4 millones al año con un contrato vigente hasta 2027.

Se trata de un gran cambio en su fortuna personal, ya que el primer dinero del jugador de 54 años en el fútbol también llegó en el Forest.

Dyche era solo un aprendiz cuando consiguió su primer salario en el City Ground.

Sin embargo, eso valía sólo £28,50 por semana.

Eso aumentó a £35 por semana en el segundo año de Dyche en Forest.

Y cuando finalmente consiguió su primer contrato profesional en 1990 en Chesterfield, el salario de Dyche subió a £160 por semana.

Admite que no era mucho dinero para vivir.

Pero el humilde salario lo hizo decidirse a trabajar más duro, y Dyche afirmó que si hubiera tenido los ingresos de un jugador moderno, “habría sido un verdadero imbécil”.

Dyche dijo a The Times: “No me importa contarles mi primer salario, cuando comencé como aprendiz a finales de los años ochenta.

“Estaba en un programa de formación juvenil y recibía £28,50 por semana, luego £35 por semana en el segundo año.

“Y en mi primer año como profesional me pagaron £160 por semana en 1990.

“La vida ha sido un poco más generosa desde entonces”.

Sobre los riesgos de que los jugadores ganen enormes sumas de dinero hoy en día, Dyche añadió: “Trabajo con muchos jugadores jóvenes que de repente están ganando mucho dinero.

“Trato de ofrecer consejos, pero eso no siempre es posible con sus familiares o agentes.

“Trato de decir: ‘Disminuya la velocidad’. Pero si soy honesto, si hubiera ganado el dinero que algunos de ellos ganaban cuando yo tenía 20 años, habría sido un completo imbécil.

“No voy a impedir que sean un poco extravagantes porque esa es la naturaleza humana.

“Pero hay que hacer un balance cuando llegas a un punto en el que ya no representas tu propia vida. Ahí es cuando necesitan un poco de educación”.