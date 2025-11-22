Sean Dyche tuvo que desatarme las botas en Nottingham Forest

“Nunca vencerás a Des Walker”, solían cantar con alegría los fieles de Nottingham Forest, y Sean Dyche lo sabe mejor que la mayoría.

Durante los años 1980 y principios de los 1990, cada vez que un oponente huelguista fue arrebatado el balón por un ágil central nacido en Londres, 30.000 apostadores se deleitarían con ese cántico.

Su homenaje a Walker, un ícono de City Ground, duró 12 temporadas en dos períodos.

Incluso ahora, cuando se acerca su 60 cumpleaños, este hijo adoptivo de Nottinghamshire permanece con gran afecto en la afición. copas y mentes.

Dyche, de 54 años, habría escuchado esa canción muchas veces en aquel entonces porque casi 40 años antes de convertirse en entrenador del club, comenzó su carrera en el Forest como aprendiz de defensa.

Pero al igual que innumerables delanteros visitantes, Walker le bloqueó el camino y nunca apareció en el primer equipo junto al River Trent antes de partir hacia Chesterfield en 1990.

El jugador inglés, estrella del Mundial de Italia 90 y uno de los mejores jugadores de la historia, no se inmutó. Europa.

Incluso hubo momentos en que Dyche, bajo órdenes del jefe Brian Clough, tuvo que desatar el cordón de Walker. BOTAS como muestra de respeto.

El excéntrico entrenador Clough a veces decía en el vestuario: “Oye, joven Ginger, ve y quítale las botas a Des… ¡nos ha estado cargando toda la temporada! ¡Bien hecho, Dessie! La joven Ginger te quitará las botas por ti”.

Walker, que sorprendentemente sigue teniendo el mismo peso número 11, 10 libras, que tenía cuando jugaba profesionalmente, le dijo a SunSport: “Puedo recordar a Sean Dyche, obviamente siendo un muchacho joven.

“Se le ocurrió con Ian Woan y Steve Stone en Forest. Siempre dio el 100 por ciento, honesto como el día es largo.

“No tenía la habilidad más natural del mundo, pero lo que sí tenía era la capacidad de permanecer ahí, profundizar e ir a ganarse la vida.

“Estoy orgulloso de él como futbolista, porque fue, permaneció en el juego y se ganó la vida.

“Es fácil cuando te decepcionas por no poder estar en el primer equipo del Forest. El problema que tenía era que había cinco, seis Inglaterra internacionales en el equipo.

“Así que no es fácil llegar siendo joven y entrar en el equipo, pero no se desilusionó.

“Salió y se ganó la vida con ello, una carrera, y luego se dedicó a dirigir. Sean maneja cómo juega y eso es con mucha honestidad, honestidad, y trata a sus jugadores con respeto. Y crea un equipo en lugar de individuos”.

Sobre la tradición de las botas en el campo de entrenamiento, Walker respondió: “Recuerdo que (Clough) había hecho eso varias veces. En realidad, no recuerdo necesariamente sólo Sean Dycheporque eran muchachos jóvenes los que estaban alrededor.

“Cloughie tenía esa manera de conectar a la gente o animarla.

“Así que lo traería al vestidorhuele . . . ‘aquí es donde quieres llegar, ven y siéntate en un banco conmigo’.

“Traía a los niños para vivir la experiencia porque pensaba que algún día estaría allí”.

Walker, que jugó 59 partidos internacionales con Inglaterra, se mostró escéptico sobre la decisión del propietario del Forest, Evangelos Marinakis, de despedir al técnico Nuno Espirito Santo a principios de septiembre y reemplazarlo con el australiano. Ange Postecoglou.

Esa evaluación quedó justificada cuando el desastroso reinado de Ange duró 39 días.

Dyche, nacido en Kettering y discípulo de Clough, tiene mano firme y ha hecho maravillas en Burnley antes de guiar al Everton a través de aguas financieras agitadas.

Dyche, cuyo equipo se enfrenta hoy al campeón Liverpool en Anfield, ha supervisado dos victorias, dos empates y una derrota desde que tomó el mando del equipo de Midlands que ahora está en el puesto 19.

Walker, ahora un destacado orador motivacional en el Reino Unido, dijo: “Siempre es bueno ver a un inglés en la liga inglesa. Creo que le irá bien. Creo en fútbol americano que empieces por mantener las sábanas limpias. El bosque bajo Ange estaba perdiendo goles. Los goles iban entrando con regularidad.

“Dyche entra, estoy seguro de que lo apretará y comenzará desde atrás.

“De cara al futuro, tienen muchos jugadores técnicos que pueden hacer daño a la gente.

“Está empezando con un equipo decente, así que es sólo cuestión de dejar su entusiasmo, honestidad y sello en el equipo, y eso lleva tiempo.

“Potencialmente con el dueño que tienen y los equipos que han estado reuniendo, entonces el cielo es el límite.

“Al final del día, lo que quieres es estar entre los cinco primeros de la Premier League. El año pasado estuvieron ahí arriba, desafiantes.

“Creo que siempre iban a ser un poco cortos. El bosque aún no ha llegado a su punto, pero creo que hay que caminar antes de poder correr”.