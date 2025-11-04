Sean McVay de los Rams lamenta la jugada que provocó la lesión de Puka Nacua

Puka Nacua regresó a la alineación de los Rams de manera espectacular, atrapando un pase de touchdown, acumulando casi 100 yardas recibiendo y acumulando yardas clave en un cuarto intento durante una victoria sobre los New Orleans Saints.

Pero esa jugada apresurada, que terminó con un golpe demoledor, tuvo un costo.

El lunes, estaba previsto que Nacua se sometiera a una exploración de sus costillas lesionadas, aunque el entrenador Sean McVay dijo durante una videoconferencia con periodistas que “me siento optimista… con respecto a hacia dónde nos dirigimos potencialmente”.

Compartir vía Cerrar opciones adicionales para compartir Gary Klein analiza lo que salió bien para los Rams en la victoria por 34-10 sobre los New Orleans Saints el domingo.

Los Rams juegan contra los 49ers de San Francisco el domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

En el tercer cuarto contra los Saints, Nacua se alineó en el lado derecho, recibió un pase del mariscal de campo Matthew Stafford y luego corrió por el borde izquierdo para una ganancia de tres yardas que terminó con una entrada del apoyador de 248 libras Demario Davis. La jugada preparó un touchdown, pero Nacua abandonó el juego.

“Hombre, ese tipo número 56 del otro lado, estábamos llegando al punto de contacto y definitivamente pesa más que yo”, dijo Nacua después del juego, riéndose. “Pero conseguimos el primer intento y eso es lo que importa”.

McVay dijo el lunes que se sentía “enfermo” por dejar a Nacua susceptible a lesionarse debido a la jugada.

“Me estoy castigando por haberlo puesto en el lugar donde recibió el disparo en las costillas”, dijo McVay.

El estilo de juego físico de Nacua lo deja propenso a sufrir lesiones. Sufrió una lesión en el tobillo contra los Baltimore Ravens el 12 de octubre que lo obligó a no jugar contra los Jacksonville Jaguars en Londres el 19 de octubre.

Nacua se recuperó durante la semana libre de los Rams y atrapó siete pases contra los Saints.

“Tengo la esperanza de que esté bien”, dijo McVay.

La condición de Nacua, sin embargo, pasó a un segundo plano el lunes mientras McVay, el gerente general Les Snead y el cuerpo técnico trabajaban para encontrar soluciones a los problemas de patadas de los Rams.

Contra los Saints, Joshua Karty falló un gol de campo de 39 yardas y un punto extra cuando resurgieron problemas de toda la temporada con la unidad.

Karty ha acertado 10 de 15 intentos de tiros de campo y 23 de 26 intentos de puntos extra.

El pateador de los Rams, Joshua Karty, se para durante el himno nacional antes del partido contra los 49ers el 2 de octubre. (Kyusung Gong / Prensa Asociada)

“Me mantengo fiel a la creencia y confianza que tengo en Josh”, dijo McVay el lunes. “Pero estamos evaluando todos los aspectos de hacia dónde vamos con esta operación”.

McVay dijo que estaba “impresionado” y “complacido” por el trabajo que ha realizado el coordinador de equipos especiales, Chase Blackburn, para solucionar los problemas, e indicó que habría decisiones no especificadas y los movimientos correspondientes en los próximos días.

McVay ha lidiado con problemas de patadas antes. En 2023, los Rams tuvieron problemas con los pateadores Brett Maher y Lucas Havrisik. Pero McVay dijo en retrospectiva que esos problemas surgieron más de las situaciones de largo alcance en las que puso a los pateadores.

Los problemas esta temporada se han producido en patadas desde 45 yardas o más cerca y en intentos de puntos extra.

“No hay una cuestión que lo abarque todo”, dijo McVay.

Cuando se le preguntó si los Rams encontrarían otro pateador, McVay dijo: “Hay muchas cosas que vamos a analizar”.

La fecha límite para cambios de la NFL es el martes.

McVay indicó que el canje de los Rams la semana pasada por el esquinero Roger McCreary sería su único movimiento.

Pero añadió: “Lo que nunca dices es nunca”.