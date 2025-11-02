Seattle Reign vs.Orlando Pride: qué ver en la final de la NWSL del domingo

The Reign están de gira para el final de la temporada regular el domingo.

Seattle acumuló una racha invicta de cuatro partidos (2-0-2) en su partido contra el Orlando Pride. Pero los campeones defensores de la NWSL también llevan una racha de cuatro partidos invictos (3-0-1) y tienen marca de 3-2-4 en casa contra el Reign.

Aquí un vistazo al partido del domingo:

Reinado (10-7-8) en Orlando (11-8-6)

Hora/lugar: 2 pm el domingo en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.

TELEVISOR: NWSL+

Radio: Ninguno

Historia de la serie: The Reign lidera la serie de todos los tiempos con 7-5-7 desde 2016.

Día de la decisión

Seis partidos de la NWSL comenzarán al mismo tiempo el domingo para agregar dramatismo a la última oportunidad para que siete equipos consigan un lugar en los playoffs o compitan por una mejor posición. Sólo hay un puesto de postemporada disponible y Racing Louisville intentará evitar que Carolina del Norte lo usurpe. Sería la primera aparición de Louisville en los playoffs desde que se unió a la liga en 2021.

para la semilla

Seattle es actualmente cuarto, lo que garantiza la ventaja de local en la primera ronda, y podría quedarse con el tercer puesto de Orlando con una victoria. Quien pierda el partido podría caer hasta el séptimo lugar, dependiendo de los resultados en otros lugares, y jugar contra Washington, segundo preclasificado, como visitante en su primer partido de playoffs.

The Reign podría seguir siendo el cuarto puesto con un empate y un empate/derrota en San Diego, un empate/derrota en Portland y un empate/derrota en NJ/NY Gotham. Si Seattle pierde el domingo, aún puede hacerse con el cuarto puesto con una derrota de San Diego, una derrota de Portland y un empate/derrota en Gotham.

Orlando derrotó a Seattle 1-0 en abril en Lumen Field. Los equipos presentaron fuertes alineaciones y la delantera Bárbara Banda anotó el gol de la victoria en el 41.calle minuto. El internacional zambiano sufrió una lesión en el muslo que puso fin a su temporada en agosto.

Citable

“Orlando tiene muchas piezas dinámicas en su equipo, no sólo Banda”, dijo la mediocampista de Reign Maddie Mercado. “Perderla es algo a lo que tuvieron que adaptarse, pero tienen otras jugadoras peligrosas; (el ícono brasileño) Marta es una de ellas. Todos en esta liga saben lo buena que es, así que esa es una pieza clave que debemos asegurarnos de resolver. Tenemos un plan de juego y si podemos ejecutarlo, estaremos bien”.