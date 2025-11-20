Seattle Torrent: 3 preguntas que la nueva franquicia PWHL debe responder | Análisis

El Seattle Torrent dejará caer el disco en su temporada inaugural el viernes en Vancouver contra los Goldeneyes. Aquí hay tres preguntas que deben responder esta temporada.

¿Puede esto lograrse rápidamente?

Han tenido dos semanas y dos juegos de práctica para cuajar. En una temporada corta con valiosos puntos en la clasificación y un largo receso hasta los Juegos de Invierno de 2026, eso tendrá que ser suficiente.

El Torrent tiene las piezas para un top seis aterrador. Hay varios dúos que han tocado juntos antes, como Alex Carpenter, Jessie Eldridge, Hilary Knight y Hannah Bilka, con una familiaridad a la que recurrir si nada funciona de inmediato.

Tienen un par de ex finalistas del MVP en 2024 (Carpenter) y 2025 (Knight). Knight viene de un esfuerzo de 15 goles y 14 asistencias y acaba de anotar un triplete en un juego de la Serie Rivalry el 8 de noviembre. En el período previo a lo que ella dijo serán sus últimos Juegos Olímpicos, Knight no parece estar desacelerando.

Se espera que Cayla Barnes lidere el camino en la línea azul y juegue muchos minutos. Promedió 21:48 de tiempo sobre hielo la temporada pasada en Montreal, séptima entre las defensoras. Los Torrent también confían en las habilidades y el liderazgo de Aneta Tejralova, capitana de la selección checa femenina de hockey sobre hielo.

Mientras apoyaba al peor equipo de la liga en cada una de las últimas dos temporadas en Nueva York, Corinne Schroeder fue finalista para el premio a Portero del Año de la PWHL 2024 con un porcentaje de salvamento de .930. Ella desvió 30 o más tiros en nueve de sus 15 aperturas esa temporada.

El Torrent tiene veteranos estables, incluso algunas leyendas en ciernes, rodeados de jugadores jóvenes prometedores. Todos los elementos parecen estar ahí, pero cómo se combinan es siempre la gran pregunta.

¿Podrá Danielle Serdachny relanzar su carrera profesional?

La comidilla de la exclusiva ventana de firmas de Torrent fue, comprensiblemente, Knight y su larga lista de récords. La gerente general de Torrent, Meghan Turner, recibió críticas muy favorables para un jugador diferente firmado el mismo día, uno con un currículum mucho más corto.

“Creo que Danielle (Serdachny) tiene mucho por delante”, dijo Turner. “No hay palabras para expresar lo emocionado que estoy de tenerla en Seattle. Creo que hará mucho bien”.

Serdachny, de 24 años, fue elegido segundo en la general por Ottawa en el draft de la PWHL de 2024 después de cinco temporadas exitosas en Colgate. Fue una de las tres finalistas del premio Patty Kazmaier Memorial Award 2023, otorgado a la mejor jugadora universitaria de hockey sobre hielo de EE. UU.

Dos goles y ocho puntos en sus primeros 30 partidos de la PWHL no cumplieron con las grandes esperanzas. Serdachny pasó del centro al ala y fue utilizado en un papel entre los seis últimos con el Charge. Calificó su temporada de novato como “un final más decepcionante” y dijo que no tuvo el impacto que quería.

Por si sirve de algo, volvió a ser central durante el segundo partido de pretemporada del Torrent en Vancouver, en la línea superior entre Julia Gosling y Eldridge. Faltaban varios jugadores clave en esa alineación, y no será así la noche inaugural.

Aún así, Torrent parece comprometido a ayudarla a desbloquear ese alto potencial. ¿Tendrá un buen comienzo en su segunda temporada?

Ellos lo construyeron. ¿Vendrán fans?

Nada como una estadía de cinco juegos en casa que comienza una semana después de iniciada la temporada para ver si el entusiasmo es real y la cultura deportiva femenina incorporada que el Torrent espera aprovechar resulta ser.

Climate Pledge Arena es un gran escenario para llenar. Un juego de la Rivalry Series en 2022 atrajo a 14.551 fanáticos. ¿Cómo será la participación con un equipo propio, cuando el hockey femenino no sea una novedad?