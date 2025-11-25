‘Seguramente nulo’: el sorteo de la Copa de la Liga Femenina disipa los temores cuando I’m A Celeb star saca el balón y lo vuelve a guardar en la bolsa

El sorteo de cuartos de final y semifinal de la Copa de la Liga Femenina Subway se convirtió en un caos cuando una estrella de las redes sociales provocó accidentalmente afirmaciones de “arreglo”.

La influencer y ex compañera de campamento de I’m A Celeb, GK Barry, presentó el sorteo junto a su novia, la mediocampista del Portsmouth Ella Rutherford.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Sin embargo, los espectadores quedaron atónitos cuando ella pareció elegir una bola numerada antes de volver a ponerla accidentalmente en la bolsa mientras determinaba la primera de dos semifinales.

Después de darse cuenta de lo que había hecho, se rió antes de decir: “¿Se me permite hacer eso? Lo he hecho ahora, es demasiado tarde”.

Luego sacó el mismo número antes de agregar: “Oh, recogí la misma pelota”.

Un juez oficial estuvo presente en el sorteo, que solo se transmitió en vivo a través de TikTok, y confirmó que debido a que se eligió la misma bola, no afectó el resultado general y, por lo tanto, el proceso siguió siendo válido.

guarida de los leones Es casi seguro que Inglaterra se enfrentará a Argentina o España en el Mundial tras el cambio de sorteo BELLEZA Gana un Volkswagen Tiguan 2025 + £2000 en efectivo o £33k en efectivo por solo 21p con nuestro código

De no haber sido elegida la misma bola, el proceso se habría reiniciado.

A pesar de las garantías de los funcionarios, muchos aficionados han cuestionado la validez del sorteo.

Una persona tomó la X para escribir: “Seguramente es nula”.

Otro comentó: “Supongo que es una trampa flagrante”.

LOS MEJORES CASINOS EN LÍNEA: LOS MEJORES SITIOS DEL REINO UNIDO

Mientras que un tercero dijo: “Vergonzoso, de principio a fin”.

También se informó que la WSL tuvo que disculparse con el Tottenham después de que GK Barry bromeara: “¿Qué pensamos del Tottenham?” – en referencia a un cántico anti-Spurs.

SunSport se ha acercado a la WSL para hacer comentarios.

La estrella de las redes sociales también bromeó repetidamente diciendo que no sabía cómo funcionaba el proceso, cuestionó qué tan buenos eran los equipos y preguntó de qué color juegan Liverpool y Chelsea.

El Tottenham se enfrentó al Manchester United en los cuartos de final, y el Arsenal, rival del norte de Londres, se enfrentará al Crystal Palace.

El Liverpool se enfrentará al Chelsea, vigente campeón, mientras que el Manchester City viajará al West Ham.