‘Será mejor que no seas uno de mis putos jugadores’

ROY KEANE y su compañero en el mediocampo del Manchester United, Nicky Butt, una vez se deslizaron por encima del entrenador Sir Alex Ferguson y fueron atrapados.

Hablando en el podcast The Good, The Bad and The Football con Paddy McGuiness, Butt habló en detalle sobre un viaje a Brasil que casi los metió a él y a Keane en grandes problemas con Fergie.

Acompañado por Paul Scholes, quien solo pudo sentarse y reírse de una historia que encontró increíblemente divertida (y que claramente había escuchado antes), Butt contó un relato paso a paso.

Dijo: “Tuvimos unas vacaciones de siete días en Copacabana, fue increíble y hice ala delta.

“Keaney y yo hicimos ala delta en Sugarloaf Mountain.

“Pensamos ‘entonces, ¿qué haremos?’ Nosotros decimos, ‘bien, vamos y hagamos esto’.

“Llegamos a esta pequeña choza y un niño salió corriendo y era uno de los instructores.

“Le dije: ‘No voy a ir con él. De ninguna manera voy a ir con él’.

“Enlazamos los brazos y saltas así desde el Pan de Azúcar y bajas en ala delta y vemos el hotel, [it’s a] Esta es una historia real, ¿no?

En este punto, Scholes llega, confirma la historia de Butts y agrega: “Es jodidamente brillante”.

Butt continúa: “Estamos en el hotel y en la piscina y decimos: ‘¡Oigan! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Muchachos!’

“El encargado está tumbado tomando el sol y yendo así [takes off imaginary glasses.”

Scholes again adds: “The gaffer is there.”

Butt goes on: “He [Ferguson] Se vuelve hacia Ned Kelly, que era el encargado de seguridad en ese momento, esta es una historia que les contamos a los muchachos porque obviamente estábamos en el aire: “Será mejor que no sea uno de mis putos jugadores”.

“Creo que los muchachos simplemente dijeron: ‘No, no, son sólo algunos seguidores los que hemos visto’.

“Aterrizamos en Copacabana. Regresamos y pensamos: ‘Bien, nos salimos con la nuestra’, Keaney y yo.

“Entramos en el ascensor, las puertas se abren. El gerente se quedó allí mirándonos y dijo: ‘Será mejor que no los haya estado jodiendo a ustedes dos allí arriba’.

“Le dije: ‘¿Qué? No. No fuimos nosotros’.

“Hasta el día de hoy, él sabía que éramos nosotros, pero lo negamos por completo”.