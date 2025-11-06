Serbia SE NIEGA a vender entradas para el choque de Inglaterra en Wembley y dice “no seremos responsables del comportamiento de nuestros aficionados”

SERBIA se niega a vender entradas para el partido de la próxima semana contra Inglaterra en Wembley.

Las Águilas visitan a los Tres Leones en el penúltimo partido de las eliminatorias mundialistas del Grupo K.

Sin embargo, en el choque del 13 de noviembre no participará ningún aficionado serbio que viaje.

Se produce después de que la Federación Serbia tomara la decisión de NO vender entradas organizadas a los aficionados tras los recientes problemas con el público.

El Comité Disciplinario de la FIFA multó a Serbia con 83.000 libras esterlinas (87.500 francos suizos) por el comportamiento de los aficionados durante el partido del 11 de octubre contra Albania.

Como confirma un comunicado de la Federación Serbia de Fútbol, ​​la multa se debió a que los aficionados cantaron durante el himno de la selección de Albania y al comportamiento discriminatorio de algunos espectadores durante el partido.

Parte del castigo también les ha supuesto un cierre parcial del estadio del 25 por ciento en su próximo partido en casa contra Letonia, que se jugará el 16 de noviembre.

Tras esta decisión, Serbia anunció que se negaría a vender entradas a los aficionados para completar la asignación de visitante para el partido contra Inglaterra y pidió a los aficionados que apoyen al equipo sin incidentes.

Un comunicado decía: “En vista de la experiencia pasada y de las multas multimillonarias que se han pagado no sólo cuando los partidos se juegan en casa, sino también debido a incidentes en partidos fuera de casa, la Asociación de Fútbol de Serbia no se encargará de la venta organizada de entradas para la sección visitante en el estadio de Wembley, ni asumirá responsabilidad por el comportamiento de los aficionados en el próximo partido contra la selección de Inglaterra.

“La Asociación de Fútbol de Serbia pide a todos los aficionados que respeten las normas y los principios del juego limpio y que apoyen a la selección nacional con espíritu deportivo y sin incidentes”.

SunSport se ha puesto en contacto con la FA para solicitar comentarios.

Cuando el equipo de Thomas Tuchel visitó Serbia en septiembre terminó con una goleada de 5-0 y cinco goleadores diferentes aparecieron en la plantilla.

Sin embargo, fuera del campo el partido se vio empañado por el comportamiento de algunos miembros del público local.

Imágenes de vídeo capturadas en el suelo muestran a la policía antidisturbios obligada a intervenir cuando estalló una pelea mientras los niños eran sacados del peligro.

Otro aficionado acrobático intentó saltar al extremo inglés del estadio antes de ser abordado por la seguridad.

Inglaterra ya se ha clasificado para la Copa Mundial del próximo verano, que será organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

Hasta el momento, el equipo de Tuchel tiene un balance perfecto en el grupo con seis victorias en seis.

El segundo clasificado del grupo jugará la próxima primavera la ronda de repesca.

Albania es el equipo actual en ese puesto, pero tiene solo un punto más que Serbia en el tercer lugar antes de su decisivo choque con Inglaterra.

El ex entrenador del Chelsea, Tuchel, de 52 años, dará a conocer su plantilla para los partidos de clasificación contra Serbia y Albania el viernes.